رافعة رجليها للأعلى.. ياسمين صبري تثير الجدل بحركة فاضحة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تخطت الفنانة المصرية ياسمين صبري، كل الخطوط الحمراء، في إطلالة جديدة جريئة جدا أثناء ممارستها للتدريبات اليومية في الصالة الرياضية.

وأشعلت ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي "إنستغرام"، بالبنطال الضيق جدا، والتيشيرت المفتوح، مع حركة غريبة أثناء التدريبات، والشعر النائم على الارض، لتظهر باطلالة جريئة فوق العادة.

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وتعرضت ياسمين صبري للعديد من الاتهامات، بعد نشرها للصورة، بعد اتهامها بـ "إثارة الغرائز"، ولكن بين البعض جسمها الناري، وخسارة وزنها خاصة بعد زواجها من أبو هشيمة.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة ثانية”، الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، مع الفنان أحمد مجدي، وآيتن عامر والعديد من الفنانين.





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