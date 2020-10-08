عثروا على مفاجأة داخل سيارته عند القبض عليه.. تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع رئيس محكمة متهم بالفساد في السعودية!

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل التحقيق مع رئيس محكمة إحدى المناطق والموقوف عن العمل بتهمة الفساد المالي والوظيفي. وقالت المصادر -بحسب “عكاظ”-: إ‏ن “التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين”. جديد أخبار دوت الخليج: وأشارت المصادر إلى أن “النيابة استجوبت القاضي المتهم في جملة التهم والفساد الوظيفي والمالي والإداري الموجهة إليه فأنكرها، وأفاد بأنه يعمل قاضيًا ورئيسًا لإحدى المحاكم وقُبِض عليه عند زيارته صديقًا له، ولا يعلم سبب ضبطه. وبيَّن رئيس المحكمة الذي عثر على أموال في سيارته أثناء القبض عليه، في أقواله أن أحد المقبوض عليهم تربطه به علاقة صداقه ولم يقدم له أي خدمات أو لغيره سواء بمقابل أو دون مقابل، كما نفى تصديه لإطلاق سراح أي متهم أو تدخل في قضايا منظورة أمام المحكمة.

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