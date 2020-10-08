بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان تشعل "انستجرام" (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة التركية فهرية أفجان زوجة الممثل التركي بوراك أوزجفيت بطل المسلسل "قيامة عثمان" متابعيها صوراً من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً. وظهرت النجمة التركية في الصور، على انستجرام" مرتدية قميص أبيض بحزام حول القميص بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود فيما بدت بدون حمالة صدر. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: لأول مرة.. عادل إمام يتحدث عن الوضع السياسي ويكشف أسرار صادمة أمل الأنصاري تغير هوية خطيبها.. والجمهور يصاب بالحيرة (فيديو) رسميا.. وزير الصحة السعودي يكشف موعد توفير اللقاح ونزوله للسوق (فيديو) رافعة رجليها للأعلى.. ياسمين صبري تثير الجدل بحركة فاضحة (شاهد) السعودية.. حساب المواطن يزف خبراً ساراً للمستفيدين وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. جينز ضيق وبطن مكشوف (شاهد) رغد صدام حسين تعلق على اتصالها بأمير الكويت الجديد ودعائه لوالدها بإطلالة صادمة.. مايا دياب تثير ضجة واسعة والأولى من نوعها (فيديو وصور) حقيقة منع الفنانة هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية بالصورة.. بطلة "العشق الممنوع" نسخة طبق الأصل من جدتها هيفا وهبي تعلن عن مفاجأة كبيرة: إبق عينيك مفتوحتين بشرى سارة.. الخطوط السعودية تعلن تاريخ فتح الرحلات الدولية أمل الشهراني تثير الغضب بعد ظهورها بحمالة صدر.. شاهد مسلسل قيامة عثمان ينطلق.. و"أرطغرل" ينخرط في معركة كبيرة ضد البيزنطينين (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة واشتهر بوراك وزوجته فهرية في الوطن العربي بـ“كامل و فريدة” أو كاران و فريدة من مسلسلهم الشهير “طائر النمنمة”، أو كما يُطلق عليه في الوطن العربي “طائر الحب”.

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