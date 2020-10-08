نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة.. عادل إمام يتحدث عن الوضع السياسي ويكشف أسرار صادمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

استرجع محبو الممثل عادل إمام تصريحات صادمة له أدلى بها قبل أكثر من 20 عاماً، حين قال إنه عاش أياماً سوداء للغاية في عام 1967.

حيث قال في سياق حديثه: "عِشت أوقاتًا سوداء بمعنى الكلمة عام 67، الفن يتأثر بالوضع السياسي لا شك في ذلك، قيام حرب معناه أن المسرح والسينما مفيش، بأيامها لقيت نفسي بالشارع ومسؤول عن أسرة”.

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وتابع: “كنا نروح عند سمير خفاجي نِستلف فلوس، ونَحط همّنا على هم بعض، عبقرية الشعب المصري بقى في الظروف دي أنه كان من همه يسخر من نفسه، أما فاكر عبدالناصر وقتها قال: “بلاش كده، وبعدها جات 1973 والمسرح ازدهر، والحال مشي والحمد لله”.

وأشار عادل إمام في هذا الحوار الذي أجراه مع “الأهرام العربي” عام 1998 انه يعتبر نفسه “زعيم الغلابة” ومصري ويحب بلده وشديد الانتماء لأهله وناسه وعروبته.

وتابع معترفاً بأنه يكره الكاذبين، والعشوائية في التفكير والتصرف أما عن يومياته فكشف كيف يقضي نهاره : “ابدأ اليوم بقراءة الجرائد المصرية كلها وأنا فخور بالصحف المصرية حتى لو شتموني، وأبحث في هذه الجرائد عن أحوال البلد، والأخبار الخارجية، وبعض المقالات العامة، ثم أبحث عن قراءة الأخبار التي تتعلق بي”.

وعن حياته الخاصة، قال إن زواجه وفر له الاستقرار النفسي والحياة الأسرية التي أرادها، خصوصاً أنه لا يحب الوحدة.

والجدير بالذكر ان عادل إمام كان قد شارك في بطولة مسلسل فلانتينو في الموسم الرمضاني الفائت ولم يحز العمل على ردود الأفعال المنتظرة منه بسبب عدم جودة النص كما وصف النقاد.

مسلسـل فلانتينو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.



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