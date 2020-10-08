نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أمل الأنصاري تغير هوية خطيبها.. والجمهور يصاب بالحيرة (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٨ صباحاً (دوت الخليج )

كشفت الفاشینیستا السعودیة أمل الأنصاري عن جنسية خطيبها الذي شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت الأنصاري إن هوية خطيبها ،سعودية، وهو ما أثار حيرة جمهورها خاصة وإنه سبق وان ذكرت في أحد فيديوهاتها عبر سناب شات ، أنها على وشك الارتباط بمشروع زواج من شخص كويتي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

لأول مرة.. عادل إمام يتحدث عن الوضع السياسي ويكشف أسرار صادمة

بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان تشعل "انستجرام" (شاهد)

رسميا.. وزير الصحة السعودي يكشف موعد توفير اللقاح ونزوله للسوق (فيديو)

رافعة رجليها للأعلى.. ياسمين صبري تثير الجدل بحركة فاضحة (شاهد)

السعودية.. حساب المواطن يزف خبراً ساراً للمستفيدين

وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. جينز ضيق وبطن مكشوف (شاهد)

رغد صدام حسين تعلق على اتصالها بأمير الكويت الجديد ودعائه لوالدها

بإطلالة صادمة.. مايا دياب تثير ضجة واسعة والأولى من نوعها (فيديو وصور)

حقيقة منع الفنانة هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية

بالصورة.. بطلة "العشق الممنوع" نسخة طبق الأصل من جدتها

هيفا وهبي تعلن عن مفاجأة كبيرة: إبق عينيك مفتوحتين

بشرى سارة.. الخطوط السعودية تعلن تاريخ فتح الرحلات الدولية

أمل الشهراني تثير الغضب بعد ظهورها بحمالة صدر.. شاهد

مسلسل قيامة عثمان ينطلق.. و"أرطغرل" ينخرط في معركة كبيرة ضد البيزنطينين (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

ونشرت أمل الأنصاري مقطع فيديو عبر سناب شات قالت فيه": خليكم مقهورين مني يا مقهورين..لكل اللي بيسألني عن جنسية خطيبي ..أحب أقولكم سعودي ..سعودية.. والله يتمم لنا ع خير قولوا أمين".

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها :"الله يتمم لك ع خير بس وين حفل الخطوبة مادرينا بشئ، وليش راح ينقهروا منك عادي ..سعودي كيف هو مش كان كويتي ، سعودي سعودي عاش حبيبتي ماحدا مقهور منك الله يوفقجك نتمنالك الخير ولكل الصبايا، مش قولتي لن أكرر التجربة الفاشلة هاد ، الله يوفقجك ويجعلها زواجة منيحة عليكي، تستاهلين الخير ياقلبي، مابعرف بس قبلين قولتي كويتي راح ترتبطين كيف بقى سعودي ، مبرووك الله يسعد قلبك وياه".

وتأتي خطوبة الأنصاري بعد تجربة زواج وصفتها بالفاشلة قبل نحو 10 سنوات، وهو ما جعلها ترفض تكرارها مرة أخرى خلال الأعوام الماضية.

وروت الأنصاري في وقت سابق تفاصيل هذه التجربة قائلة: "انفصلت عن زوجي منذ 10سنوات تقریبا.. واتزوجته وانا صغیرة في بدایة العشرینات ولم یستمر الزواج سوى 3 سنوات.. والحمد الله على كل حال اللھم لا اعتراض".

وأضافت: "والحمد الله اني انفصلت والحمد على نعمة الانفصال.. والحمد إنه موجود في الحیاة شي اسمه طلاق لإنه ما اتخیل إن أي امرأة على وجه الأرض ممكن تكون تحت رحمة شخص طول العمر".

وعن سبب عدم زواجها، قالت: "والله أنا ما على بالي أتزوج الآن وأنا أخدت نصیبي في الحیاة ودیما أقول للبابا والماما لما یفتوحني بالموضوع أو لما حد یتقدملي.. لأني إني أكرر التجربة مرة ثانیة یحتاج إلى تفكیر عمیق لأني لا سمح الله لو ارتبطت وانفصلت مرة ثانیة ھذه مصیبة، خاصة لما التجربة الأولى تكون فاشلة بسبب اختیار خاطئ أو إني كنت صغیرة في العمر".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام