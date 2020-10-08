نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر مكشوف.. بطلة مسلسل الحفرة تشعل مواقع التواصل (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الممثلة التركية ​ديلان دينيز​ بطلة المسلسل التركي الشهير الحفرة، متابعيها على انستجرام صوراً مثيرة من جلسة تصوير جديدة. وظهرت دينيز في الصور التي التقطت وقت الغروب على ساحل البحر بفستان روزي كشف صدرها وارتدت نظارة شمسية سوداء. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: أرداف هيا مرعشلي وصدرها تشعلان السوشيال ميديا الكشف عن السبب الحقيقي لرفض فيفي عبده حضور حفل زفاف شقيق إلهام شاهين لأول مرة.. عادل إمام يتحدث عن الوضع السياسي ويكشف أسرار صادمة بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان تشعل "انستجرام" (شاهد) أمل الأنصاري تغير هوية خطيبها.. والجمهور يصاب بالحيرة (فيديو) رسميا.. وزير الصحة السعودي يكشف موعد توفير اللقاح ونزوله للسوق (فيديو) رافعة رجليها للأعلى.. ياسمين صبري تثير الجدل بحركة فاضحة (شاهد) السعودية.. حساب المواطن يزف خبراً ساراً للمستفيدين وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. جينز ضيق وبطن مكشوف (شاهد) رغد صدام حسين تعلق على اتصالها بأمير الكويت الجديد ودعائه لوالدها بإطلالة صادمة.. مايا دياب تثير ضجة واسعة والأولى من نوعها (فيديو وصور) حقيقة منع الفنانة هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية بالصورة.. بطلة "العشق الممنوع" نسخة طبق الأصل من جدتها هيفا وهبي تعلن عن مفاجأة كبيرة: إبق عينيك مفتوحتين إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة جدير بالذكر أن دينيز شاركت في عدة مسلسلات أبرزها مسلسل بنات الشمس والحلوات الصغيرات الكاذبات واشتهرت بدور سنا كوشوفالي في المسلسل الشهير الحفرة ونالت شهرة واسعة جدا في تركيا والوطن العربي.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصدر مكشوف.. بطلة مسلسل الحفرة تشعل مواقع التواصل (شاهد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.