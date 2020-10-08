أرداف هيا مرعشلي وصدرها تشعلان السوشيال ميديا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الممثلة السورية الشابة هيا مرعشلي عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام”، صورًا لها بإطلالة جريئة. وبدت “مرعشلي” بإطلالة أنيقة تبرز أنوثتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بكتف واحد، باللون الأسود منقط بالأبيض، أبرز صدرها وأردافها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: الكشف عن السبب الحقيقي لرفض فيفي عبده حضور حفل زفاف شقيق إلهام شاهين بصدر مكشوف.. بطلة مسلسل الحفرة تشعل مواقع التواصل (شاهد) لأول مرة.. عادل إمام يتحدث عن الوضع السياسي ويكشف أسرار صادمة بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان تشعل "انستجرام" (شاهد) أمل الأنصاري تغير هوية خطيبها.. والجمهور يصاب بالحيرة (فيديو) رسميا.. وزير الصحة السعودي يكشف موعد توفير اللقاح ونزوله للسوق (فيديو) رافعة رجليها للأعلى.. ياسمين صبري تثير الجدل بحركة فاضحة (شاهد) السعودية.. حساب المواطن يزف خبراً ساراً للمستفيدين وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. جينز ضيق وبطن مكشوف (شاهد) رغد صدام حسين تعلق على اتصالها بأمير الكويت الجديد ودعائه لوالدها بإطلالة صادمة.. مايا دياب تثير ضجة واسعة والأولى من نوعها (فيديو وصور) حقيقة منع الفنانة هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية بالصورة.. بطلة "العشق الممنوع" نسخة طبق الأصل من جدتها هيفا وهبي تعلن عن مفاجأة كبيرة: إبق عينيك مفتوحتين إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة والفنانة هيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات.

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