نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكشف عن السبب الحقيقي لرفض فيفي عبده حضور حفل زفاف شقيق إلهام شاهين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٠ صباحاً (دوت الخليج )

كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده ، عن سبب رفضها تلبية دعوة مواطنتها الفنانة إلهام شاهين، لحضور حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين.

وأرجعت فيفي عبده سبب عدم تلبية حضور الزفاف ، الذي أقيم قبل نحو ستة أيام إلى معاناتها من انفلونزا شديدة . مقدمة اعتذارها لإلهام شاهين وشقيقها أمير عن عدم مشاركتهما فرحة زفاف الأخير، إلا أن رواد بمواقع التواصل الإجتماعي شككوا في ذلك .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

أرداف هيا مرعشلي وصدرها تشعلان السوشيال ميديا

بصدر مكشوف.. بطلة مسلسل الحفرة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

لأول مرة.. عادل إمام يتحدث عن الوضع السياسي ويكشف أسرار صادمة

بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان تشعل "انستجرام" (شاهد)

أمل الأنصاري تغير هوية خطيبها.. والجمهور يصاب بالحيرة (فيديو)

رسميا.. وزير الصحة السعودي يكشف موعد توفير اللقاح ونزوله للسوق (فيديو)

رافعة رجليها للأعلى.. ياسمين صبري تثير الجدل بحركة فاضحة (شاهد)

السعودية.. حساب المواطن يزف خبراً ساراً للمستفيدين

وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. جينز ضيق وبطن مكشوف (شاهد)

رغد صدام حسين تعلق على اتصالها بأمير الكويت الجديد ودعائه لوالدها

بإطلالة صادمة.. مايا دياب تثير ضجة واسعة والأولى من نوعها (فيديو وصور)

حقيقة منع الفنانة هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية

بالصورة.. بطلة "العشق الممنوع" نسخة طبق الأصل من جدتها

هيفا وهبي تعلن عن مفاجأة كبيرة: إبق عينيك مفتوحتين

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وقال رواد مواقع التواصل، أن الراقصة فيفي عبده، لم تكن ترغب بحضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، بسبب عدم استلامها للدعوة الموجهة لها ، إلا قبل ساعات قليلة من إقامة حفل الزفاف.

واكدوا أن فيفي عبده، أبدت غضبها من تقديم إلهام شاهين، فنانين وفنانات مبتدئين عليها بإرسال دعوات حضور حفل زفاف أمير شاهين، قبل عدة أيام من إقامة الحفل ، فيما لم ترسل الدعوة لفيفي إلا في الوقت الضائع..

وقدمت عبده اعتذارا آخر لجمهورها بعدما كانت قد وعدتهم أكثر من مرة بالظهور "لايف" والتحدث معهم، إلا أنها لم تستطع الإيفاء بوعدها كونها لم تكن تقوى على الكلام، فضلا عن التعب الشديد الذي كانت تشعر به.

وأنهت الراقصة حديثها بأنها ستعود إلى وضعها السابق وستشارك مع المتابعين الأحاديث من الصالون كالمعتاد وهي ترقص بعفويتها، مختتمة:"خمسة مواو واكسكوزمي".

من جهتهم تمنى لها العديد من المتابعين دوام الصحة والعافية، وأن تعود إلى سابق عهدها نشيطة وقوية، فيما كان لافتًا ظهورها بالحجاب، ودون مكياج أو رموش عينيها كما كانت تظهر لجمهورها.

وتساءل آخرون إن كانت فيفي عبده قد أصيبت بفيروس كورونا، أم أنها بصدد الاستعداد لإحياء حفل ما في القاهرة ، أم أن غيابها خلال الأيام القليلة الماضية، سببه تجاهل إلهام شاهين لها ، خلال فترة توجيه شاهين دعوات لزملائها وزميلاتها في الوسط الفني، بإستثناء فيفي التي لم توجه لها الدعوة إلى في فترة لاحقة ، وتحديدا قبل ساعات قليلة من موعد بدا حفل زفاف أمير شاهين.

وقال متابعون مصريون إن عدم ظهور الراقصة بالمكياج ورموش عينيها، هدفها من ورائه تغيير ملامحها لتبدو مرهقة حتى لا ينكشف السبب الحقيقي بعدم تلبيتها للدعوة الموجهة إليها من إلهام شاهين، في الوقت الضائع لحضور حفل زفاف شقيقها أمير. ولفتوا إلى أن غياب الراقصة فيفي عبده عن متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي، بدا قبل ساعات من حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين، وهو ما يؤكد صحة موقفها من تجاهل الأخيرة لها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام