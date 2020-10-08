نجمة "البرنس" تمسك بأردافها وتكشف اجزاء حساسة من جسدها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٣ صباحاً (دوت الخليج )

شاركت نجمة مسلسل البرنس جوري بكر، جمهورها على منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام" بصورة إغراء حديثة.

واختارت نجمة "البرنس" لإطلالتها الجديدة، فستاناًً قصيراً باللون الأسود، وتسريحة شعر منسدلة إلى ظهرها، وهي ترمق بعينيها نحو الأفق البعيد ، تاركة عين الكاميرا يسارها.

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وظهرت الفنانة جوري بكر، وهي تمسك بأردافها مع خصرها ، فيما ساقها وصدرها وذراعيها مكشوفة بالكامل .

وعلقت نجمة مسلسل البرنس، قائلة : "قوية.. الإرادة لا تهزم!!"

وحظيت هذه إطلالة بردود أفعال إيجابية ، من قبل المتابعين ، حيث علقوا بعبارات وكلمات ورموز تعبيرية، تتطرق وتشير إلى جمال الفنانة جوري بكر، وإلى رقتها وسحر عينيها.

ومؤخرا سرب حساب في موقع إنستغرام، ثلاث صور للفنانة جوري، تكشف اجزاء حساسة جدا من جسمها.

وبدت نجمة مسلسل البرنس، في الصور المسربة التي سرعان ما انتشرت بشكل واسع عبر "إنستغرام"، عارية الصدر واجزاء كبيرة من النهدين ، بالإضافة إلى نصفها الاسفل، وهي تلعب بالماء في إحدى الأودية .

وذكرت إحدى الصفحات الفنية أن الصور التقطت للفنانة جوري بكر، أثناء رحلة خاصة ولم يسبق أن نشرتها في أي حساب من حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

يشار إلى أن جوري بكر، شاركت لأول مرة في العمل الدرامي في مصر، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي عرض بماراثون دراما رمضان الماضي.

شاركها في بطولة "البرنس" الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى مشاركة ، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وكان أول عمل درامي لها ، في مسلسل خليجي كوميدي بعنوان "رمضانا يانا" عرض قبل عدة سنوات.

وقالت جوري بكر قبل بدء تصوير المسلسل المصري :"فخورة للغاية لأن أول تجربة لي بالتمثيل بمصر، ستكون مع المخرج محمد سامي، صاحب الأعمال الناجحة والتي طالما تحقق ضجة كبيرة، فهو من رشحني للدور، بالإضافة إلى وقوفي أمام نجم كبير له اسمه مثل محمد رمضان، إلى جانب الجميلتين نور وروجينا".

وأشارت جورى إلى أنه :"لطالما حققت النجاح والشهرة خارج حدود مصر، كمذيعة، وعملت مع أسماء عالمية على المستويين الإعلامي والفني، لكن الحصول على كل هذا في وطني سيكون له طعم مختلف تماما، فأرجو أن أقدم ما يليق بى وبالجمهور وبما وصلت إليه، فأنا مرعوبة من أول تجربة لي بالتمثيل في أم الدنيا، خصوصًا وأن المسلسل سيعرض بالشهر الفضيل، والذي يعتبر جواز سفر للفنان في حالة عبوره إلى قلوب المشاهدين».

يذكر أن جوري بكر، قد نقلت إقامتها إلى القاهرة، بعد سنوات طويلة قضتها في دبي، قدمت خلالها العديد من البرامج الفنية مع نجوم بوليوود على شاشة زي افلام، بالإضافة إلى قيامها ببطولة اللعبة الإلكترونية "Predators Z"، والتي ظهرت فيها بشخصية "المحاربة جوري"، ومؤخراً تقديمها لبرنامج "ArabWood" على شاشة روتانا.



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