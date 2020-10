نجمة "البرنس" تمسك بأردافها وتكشف اجزاء حساسة من جسدها

View this post on Instagram

‏قوية... الإرادة لا تُهزم !!! My favorite photo shoot Taken by @gerges_antwan_photography Makeup by my girl @mayadaa.hisham Jelw made with the love @hendelbarbaryjewelery My hair by Habeby @hemajoe_hairstylist متحرمش منك علي حبك ليا ❤️