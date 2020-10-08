ورد الآن.. إندلاع حريق في الجامع الأزهر بمصر.. (فيديو + تفاصيل)

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عدن - نيرة ابو خليفة - اندلع حريق بالجامع الأزهر في مصر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.
ووقع الحريق في إحدى الغرف الخالية التابعة للمسجد بالدور الثالث، وقد تمت السيطرة عليه.
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ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات.
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