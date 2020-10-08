مذيعة تركية تكشف فضيحة مدوية لبطل مسلسل "العشق الممنوع" وماذا كان يعمل مع زوجته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

فضيحة مدوية كشفت عنها المذيعة التركية بيرجان بالي في برنامجها، إذ أنها أشارت إلى تعنيف الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ لزوجته مصممة

الأزياء ​باشاك ديزر​،وقالت:”أصبح عصبياً وعدوانياً بعد الزواج”، كما وأنّه مارس العنف على زوجته أكثر من مرة.

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وحتى الآن لم يخرج أحد من الثنائي بأي تصريح عن هذا الموضوع، وهو الامر الذي أثار مزيداً من الجدل.

يشار إلى أن كيفانش تاتليتوغ قد تزوج من باشاك ديزر في شهر شباط/فبراير 2016 حين عقد حفلا بسيطاً في باريس.

ومن ناحية أخرى، كان شارك كيفانش مؤخراً في مسلسل “اصطدام”، حيث قدم شخصية ضابط شرطة، بجوار بطلة المسلسل إلتشين سانجو،

التي تعرف في الوطن العربي باسم ديمة أو دفنة، نظراً لدورها في مسلسل حب للإيجار.



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