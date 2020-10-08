إمراة تخرج لجناح طائرة وتصيب الطيار والركاب بالذهول.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تفاجأ طاقم طائرة أوكرانية من إقدام مسافرة على الخروج من باب الطوارئ بالطائرة، لتقف على جناح الطائرة ، وتتجول عليه بعد أن أزعجها الحر والانتظار إلى حين السماح للركاب بالمغادرة في تصرف أثار جدلا واسعا.

وتسبب المشهد بصدمة كبيرة للمسافرين وطاقم الطائرة ، التي كانت قادمة من مدينة أنطاليا التركية إلى العاصمة التركية كييف، وتم استدعاء رجال الأمن مع الأطباء للتأكد من سلامتها ومن أنها ليست تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

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وأظهر مقطع فيديو وثق لحظة قيام المرأة بفعلتها تلك، مسيرها فوق جناح الطـائرة وكأنها تتجول فوق الكورنيش، انتظاراً لانطلاق الرحلة.

وبيّنت النتائج أن السيدة التي كانت تسافر رفقة زوجها وأبنائها، فعلت ذلك بمحض إرادتها الكاملة، بحسب ما أوضحت شبكة “سي أن أن” الأمريكية.

وترتب على التصرف ذلك عقوبة قاسية، إذ قررت الشركة الأوكرانية حرمان السيدة من السفر على متن رحلاتها.

وانتقدت الشركة قيام السيدة بتقديم مثالاً سيئاً لأبنائها، مع تأكيدها على أن التجاوز قد تترتب عليه غرامة مالية كبيرة.

ويسمح لطاقم الـطائرة فقط بفتح أبواب الطوارئ، في حالة الضرورة القصوى، وبتوجيه من قائد الرحلة. وذلك جراء الأخطار المحتملة

على فتح تلك الأبواب.

