إمراة تخرج لجناح طائرة وتصيب الطيار والركاب بالذهول.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)
تفاجأ طاقم طائرة أوكرانية من إقدام مسافرة على الخروج من باب الطوارئ بالطائرة، لتقف على جناح الطائرة ، وتتجول عليه بعد أن أزعجها الحر والانتظار إلى حين السماح للركاب بالمغادرة في تصرف أثار جدلا واسعا.
وتسبب المشهد بصدمة كبيرة للمسافرين وطاقم الطائرة ، التي كانت قادمة من مدينة أنطاليا التركية إلى العاصمة التركية كييف، وتم استدعاء رجال الأمن مع الأطباء للتأكد من سلامتها ومن أنها ليست تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
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YOLCULAR KANAT ÜSTÜNDE YÜRÜYEBİLİR Mİ❓✈️ 📌Eşi ve 2 çocuğuyla Antalya’da tatil yapan kadın, Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 ile ülkesine döndü. 📌Uçağın en arka bölümünde oturduğu öğrenilen kadın, Kiev Boryspil Havalimanı’na inişin ardından, uçaktan inmek için ön kapıya kadar yürümeyi beklemek yerine, acil çıkış kapısını açıp dışarı çıktı. 📌Kanadın üzerinde kısa bir yürüyüş yaparak; hem uçaktaki yolcuları ve kabin ekibini hem de havalimanındaki görevlileri şok etti❗️ 📌Polise bu inanılmaz davranışının nedenini açıklayamayan kadın, sadece “çok sıcaklamıştım ve hava almak istedim” demekle yetindi. 📌Yapılan testlerde kadının kanında alkol ya da uyuşturucu maddeye rastlanmadı. 📌Havacılık emniyeti kurallarını çiğnediği için kural tanımaz yolcu kategorisine giren kadın, havayolu tarafından kara listeye alındı❗️ ✈️KARA LİSTE NEDİR❓ ✈️Havayolları, bazı yolcuları uçuşlarına kabul etmeyebiliyor. ✈️Bunu da güvenlik prosedürlerinin çiğnenmesi; yolcu ve personelini korumak gerekçesiyle yapıyor. ✈️Bu uygulama, rezervasyon sistemi aracılığıyla yönetiliyor. ✈️Kara listedeki yolcu, acente veya diğer satış kanallarından bilet alsa bile, tespit edilerek uçuştan men ediliyor. Bilet ücreti iade ediliyor. ✈️Havayollarına böyle bir karar alma hakkını, bilet alırken otomatik olarak kabul ettiğimiz anlaşma metninin maddeleri arasındaki detaylar ile biz veriyoruz. ✈️Yani biz uçak bileti alırken aslında havayolu ile şartları onların belirlediği bir anlaşma yapıyoruz. ✈️Türkiye’de kara liste uygulamasını ilk olarak #Pegasus başlattı. #aviation #landing #aviationlovers #aviationdaily #aviationworld #unrulypassenger #aviationgeek #aviation4u #ukraineairlines #flyuia #ukraine #ukrainegirl
A post shared by Muhammed Yılmaz (@yilmazmuh) on Sep 2, 2020 at 8:17am PDT
وأظهر مقطع فيديو وثق لحظة قيام المرأة بفعلتها تلك، مسيرها فوق جناح الطـائرة وكأنها تتجول فوق الكورنيش، انتظاراً لانطلاق الرحلة.
وبيّنت النتائج أن السيدة التي كانت تسافر رفقة زوجها وأبنائها، فعلت ذلك بمحض إرادتها الكاملة، بحسب ما أوضحت شبكة “سي أن أن” الأمريكية.
وترتب على التصرف ذلك عقوبة قاسية، إذ قررت الشركة الأوكرانية حرمان السيدة من السفر على متن رحلاتها.
وانتقدت الشركة قيام السيدة بتقديم مثالاً سيئاً لأبنائها، مع تأكيدها على أن التجاوز قد تترتب عليه غرامة مالية كبيرة.
ويسمح لطاقم الـطائرة فقط بفتح أبواب الطوارئ، في حالة الضرورة القصوى، وبتوجيه من قائد الرحلة. وذلك جراء الأخطار المحتملة
على فتح تلك الأبواب.
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