تسريبات صادمة.. الهيبة الرد بلا عواطف وقصة حب مع شيخ الجبل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت تسريبات مسلسل الهيبة الرد بجزئه الرابع والأخير عن اختفاء علاقات الحب في الجزء الأخير رغم حضور ديمة قندلفت نجمة الشاشة السورية في الجزء المقبل.

وأوضحت التسريبات بأن محور المسلسل سيحاكي قضية التهريب على الحدود اللبنانية السورية وقتال المافيات لجمع المال وتهريب مادة الكبتاغون المخدرة من سوريا ولبنان الى انحاء الوطن العربي وهو ما استحضر وجود الممثل اللبناني عادل كرم كزعيم للمافيا في الجزء المقبل من الهيبة.

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وكشف صناع العمل ومن ضمنهم الكاتب الذي أسهب في استغلال ظروف الأزمة السورية في نصه وقصته المقبلة بأن قصة العمل في جزئه المقبل لا تشبه اي جزء سابق وبالتالي الغاء علاقات الحب والغرام التي جمعت جبل شيخ الجبل تيم حسن بالفنانة اللبنانية نادين نجيم في الجزء الأول ونيكول سابا في الجزء الثاني وسيرين عبد النور في الجزء الثالث وسيجمل العمل الطابع الدرامي المحاكي للعنف المفرط والدراما التشويقية.

أما عن جبل فانه ظهر في البوستر الرسمي والفيديو الترويجي في حالة انطوائية بعيداً عن قصر العاءلة بسبب فقدانه لعائلته المتمثلة بزوجته الصحفية نور وابنه في الجزء السابق والعودة للانتقام من قتلتهم والسيطرة واحكام قبضته على قريته الهيبة من جديد.



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