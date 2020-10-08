نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نمس "باب الحارة" يفجر مواقع التواصل بسخريته من ترامب.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شمت الفنان السوري مصطفى الخاني المعروف بدوره النمس في مسلسل باب الحارة الشهير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اعلانه لاصابته رفقة زوجته بالفيروس المستجد

وشارك الخاني الجمهور صورة ظهر فيها النمس وترامب في صورة واحدة وقد تلون وجه الرئيس الأمريكي باللون الأخضر وهو لون الفيروس التاجي وكتب على الصورة وقال:

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“ان شاء الله تقضي باقي أيامك بالكحة والبحة وقلة الصحة وينشف ريقك ويتعوج طريقك وتصاب بالساحق والماحق والرصاص المتلاحق ،وانشالله يومين بالفراش والثالث بالانعاش والرابع فاقدين فيك الأمل والخامس بتتحسر على العمل والسادس الكورونا يفتك بجيشك ومخابراتك والجمل بما حمل”

View this post on Instagram #donaldtrump #corona #Mustafa_Alkhani #النمس #كورونا #دونالد_ترامپ #مصطفى_الخاني A post shared by Mustafa Alkhani مصطفى الخاني (@mustafa_alkhani) on Oct 3, 2020 at 2:51pm PDT

وتأتي دعوات النمس في باب الحارة مقتبسة من دعوات فريال وفاء موصللي في العمل الشهير وأثنى الجمهور على اتقان النمس وحفظه لدعوات فريال في وجه ترامب الذي أعلن يوم أمس نتائج الاختبار الايجابية لفيروس كورونا رفقة زوجته وجزء من طاقم عمله

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي أثنى على ردة فعل نمس باب الحارة وبينوا في التعليقات أنه أفصح عما يجول في خاطر الأمة العربية جمعاء علانية وأثنوا على فصاحة النمس وبراعته في النتقاء القوافي في الشماتة بترامب

والجدير بالذكر ان مسلسل باب الحارة يصور حاليا في دمشق بنسخة شركة قبنض ميديا وشاركت رنا أبيض بعض من مقتطفات التصوير وظهرت رفقة جلال شموط في عدة مشاهد ستلعب فيه دور محامية حارة الضبع

ويشار الى ان مسلسل باب الحارة كان قد وضع المخرج بسام الملا في وضع لا يحسد عليه بعد انتقادات وجهتها له بطلة نسختع ام عصام في حلقتها رفقة هشام حداد في راحت علينا كما تعرض الملا لانتقادات شديدة من أبطال النسخة الكاضية بسبب استبعاده لعدد من الاسماء التي ساهمت بنجاح العمل طيلة تسعة مواسم



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