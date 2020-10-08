"نانسي عجرم" تتعرض لسرقة مجددَّا وتكشف موقفة من الدخول في عالم التمثيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت الفنانة اللبنانية “نانسي عجرم” عن جديدها غي الأيام المقبلة خاصة وأنها تستعد لطرح أغنية جديدة خاصة ببيروت.

وفي حوار صحفي مع عجرم قالت أن هذا العمل هو مفـاجأة منها بعد تأخير عرص ألبومها الجديد.

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لافتة بأنها تفكر بطرح ألبومها الجديد عبر إطلاق أغاني متسلسة منه، والذي يحمل الكثير من اغاني سينغل.

أما على الصعيد الشخصي صـدمت نانسي عجرم محبيها بعد أن أعلنت إكتفائها ببناتها الثلاث وعدم الإنجاب.

قائلة “لن أفكر بالإنجاب من أجل تربية بناتي على النحو الصحيح” وأن تعتني بهن خاصة بابنتها الأخيرة “ليا”.

لكنها قالت بطريقة مازحة أنها لاتريد الإنجاب كي تأتيها بنت ويطلقوا عليها لقب “إم البنات”.

أما عن قراراها في التمثيل قالت نانسي عجرم إن هذه الفكرة أمر منتهي عندها ومرفوض قطعياً، إلا أنها ممكن أن تمثل ضمن فيديو كليب لإحدى أغانيها.

كما علقت على موضوع السـرقة لإحدى أغانيها بكلمات بعيدة عن الهجـوم مكتفية بقولها “في كل مشكلة يمر بها الإنسان يدرك المقربين منه ومن يكرهونه ولا يتمنون له الخير”.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد أحييت حفلاً مؤخراً عبر تطبيق التيك توك، معبرة عن ضرورة التواصل مع الجمهور على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بنا.



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