نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ترامب يكشف عن الشركة التي منحته العقار الذي ساعده بشفائه من كورونا (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور على تويتر إن الفضل في شفائه يعود لأدوية شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي أند كو مشيرا إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.



وقال ترامب في المقطع المصور “شعرت بتحسن على الفور…لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ” مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.

قد يهمك أيضًا:

ترامب يكشف عن الشركة التي منحته العقار الذي ساعده بشفائه من كورونا (الاسم)

كويتي يطلق النار على خادمته داخل المنزل !

نبتة رخيصة الثمن تعالج الالتهابات وفقر الدم ومفيدة جدًا للكبد.. لا تستغني عنها

هل تذكرون ‘‘الطبيب السفّاح’’ الذي كان يقتل مرضاه بـ"الأنسولين"؟؟.. هكذا كانت نهايته يوم أمس

فتاة سعودية تُحرج مذيع “بي بي سي” خلال بث مباشر.. شاهد كيف تلعثم وكيف جاه الرد؟؟ (فيديو)

علماء يكشفون فصيلة الدم الأكثر خطورة

هذا ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

هكذا ظهرت فيفي عبده بالحجاب وبدون مكياج لتعلن عن مرضها الذي أقعدها وتعتذر لـ إلهام شاهين! فيديو

بندر بن سلطان بن عبدالعزيز يكشف سبب قطع السعودية للعلاقات مع ياسر عرفات وموقفها آنذاك من القضية الفلسطينية! شاهد

مليونير يشتري مبنى بنك رفض منحه قرضًا ويحوله إلى متجر‎!!.. كيف حدث ذلك؟؟

طبيب البيت الأبيض يكشف آخر تطورات حالة ترامب الصحية.. وهذا ما حدث لفيروس كورونا !

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 4 فناجين قهوة يوميًأ..!! (دراسة مذهلة)

هل تذكرون بطل وادئ الذئاب ‘‘مراد علمدار’’؟؟.. شاهدوا ماذا فعل بهاتف زوجته وأصبح مهدد بالسجن 12 عاما!! صور

أوامر عليا في السعودية ضد فنانة كويتية والسبب أمير قطر!!

ذعر كبير في مصر بعد اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة (صور)

أكل ‘‘الجزر’’ يحمي العين وينظم السكر ويخفض مستويات الكوليستيرول في الدم ويقوي المناعة.. وفائدة مدهشة للنساء



فتاة تشوه وجه والدها في الكويت بمادة حارقة لسبب غريب

علامة في “الوجه” تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة.. وإليك طريقة الوقاية

وافد في السعودية ربط طفلة وانهال عليها بالسوط.. وعند القبض عليه كانت المفاجأة

خبيرة تغذية تحذر من الخضروات: في هذه الحالة تتحول إلى سم يفتك بالجسم ويسبب الأمراض المزمنة

سر ظهور “الكرش” بشكل مفاجئ .. وأسرع طريقة للتخلص منه

فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. أحرص على تناولها!

أول فيديو للحظة وصول أردوغان إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ الصباح .. شاهد كيف تم استقباله ومن كان في ترحيبه!

أردوغان غاضبًا: هذا الرئيس وقح وقليل أدب وعليه أن يعرف حدّه.. شاهد من يكون؟؟



مشروب بسيط لعلاج القولون ينهي معاناتك

أردوغان مع أمير الكويت الجديد نواف الأحمد وأمير قطر تميم بن حمد.. وبن زايد وابن سلمان في ترقب!!.. مالذي يحدث خلف الكواليس؟

تسريب مقطع فيديو لرئيس هذه الدولة العربية من داخل القصر وفتح تحقيق عاجل.. شاهد

إذا ظهرت هذه العلامة في “لون بشرتك” فهي تدل على احتمال إصابتك بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة!



معدن هام تلقاه “ترامب” يقي الجسم من كورونا ويمنع الوفاة.. تعرف عليه

لمرضى السكري وضغط الدم وسرطان القولون.. إليكم 6 فوائد صحية للمشي بعد الأكل

إذا ظهرت هذه العلامة في “فمك” فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء في جسمك

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

وكان قد عاد الرئيس الأميركي إلى مكتبه في البيت الأبيض بعد أن ذكر طبيبه أنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد-19 حيث سيستأنف حملته الانتخابية في مسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

من جهة أخرى، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الرئيس قضى معظم وقته بعد ظهر الأربعاء في المكتب البيضاوي مشيرا إلى أن المجمع الرئاسي فرض قيودا مشددة للغاية على دخول المكتب.

وفي رده على سؤال بشأن موعد آخر فحص أجراه الرئيس لمرض كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، أوضح ميدوز أن البيت الأبيض غير منخرط في بروتوكول الفحوص.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب الذي كان يقضي فترة نقاهة بمنطقة إقامته في البيت الأبيض منذ يوم الاثنين ذهب إلى المكتب البيضاوي للاطلاع على إفادة بشأن محادثات لتحفيز الاقتصاد وإعصار دلتا.