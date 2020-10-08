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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعرَف مرض السكري بأنّه ضعف قدرة الجسم على معالجة جلوكوز الدم أو ما يُعرف بسكر الدم، وذلك يحدث عند عدم قدرة البنكرياس على إنتاج الإنسولين، أو إنتاجه بكمّيات قليلة جداً، أو عند عدم قدرة الجسم على الاستجابة للإنسولين بشكل مناسب، وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية من مرض السكري، والتي تشمل: السكري من النوع الأول، والسكري من النوع الثاني، وسكري الحمل.

ومن الجدير بالذكر أنّه لم يتمّ الكشف عن علاج لمرض السكري إلى الآن، حيث يحتاج مرضى السكري إلى إدارة مرضهم للبقاء بصحّة جيّدة.

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أسرع مشروب لتنزيل السكر في الدم

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مشروبات للتقليل من سكر الدم المرتفع

في الحقيقة لا يوجد مشروبٌ يساعد على التقليل من مستويات سكر الدم بشكلٍ سريع، إلّا أنّ بعض الأعشاب قد تقلل من مستويات السكر في الدم، ولا بُدّ من المُراقبة الدائمة لسكر الدم عند تناولها، ومراعاة عدم تناولها مع أدوية تنظيم السكر، واستشارة الطبيب أولاً قبل تناول أيّ منها.

ونذكر فيما يأتي بعض المشروبات التي تُساعد على التقليل من سكر الدم المُرتفع:

الماء: يُساهم شرب كمّياتٍ كافية من الماء في الحفاظ على المستويات الصحّية لسكر الدم، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالجفاف،إذ أظهرت دراسةٌ نُشرت في مجلة Diabetes Care عام 2011 أنّ شرب الماء يرتبط بتقليل خطر الإصابة بارتفاع سكر الدم.

وتجدر الإشارة إلى أنّه يُمكن عصر القليل من الليمون الطازج أو إضافة عصير الليمون إلى الماء لجعل نكهته أكثر استساغة.

القرفة: اختلفت الدراسات حول فائدة تناول القرفة في خفض مستويات السكر في الدم، إذ أظهرت بعض الدراسات عدم فائدتها في ذلك،بينما بيّنت دراسةٌ نُشرت في مجلة Diabetes Care عام 2003 أنّ الأشخاص الذين تناولوا كميّةً تتراوح بين 1 إلى 6 غرامات من القرفة يوميّاً لمُدّة 40 يوماً انخفضت لديهم مستويات سكر الدم بنسبةٍ تتراوح من 18% إلى 29%، كما انخفضت مستويات كوليسترول الدم الضار لديهم أيضاً بنسبة تتراوح من 23% إلى 30%.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القرفة بنوعيها الصينية (بالإنجليزيّة: Cassia Cinnamon)، والسيلانية (بالإنجليزية: Ceylon Cinnamon)، قد تُساهم في تقليل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، لذلك يُنصح مرضى السكري بمراقبة علامات انخفاض مستويات السكر في الدم لديهم بحذر عند تناولهم للقرفة بكمّيات كبيرة.

كما أنّ القرفة الصينية تحتوي على كمّيات كبيرة من الكومارين (بالإنجليزية: Coumarin)؛ وهو مركّب قد يؤذي الكبد عند تناوله بكمّيات كبيرة، بينما تحتوي القرفة السيلانية على كمّيات أقل من هذا المُركب.

كما يجب الحذر من تناول القرفة السيلانية بكميّاتٍ كبيرة من قِبل الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم؛ وذلك لأنّها قد تؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل كبير لديهم.

الحلبة: قد يُساهم تناول الحلبة في تقليل مستويات السكر في الدم؛ حيثُ أظهرت دراسةٌ نُشرت في مجلة International Journal for Vitamin and Nutrition Research عام 2009 أنّ تناول بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن يؤدي إلى انخفاضٍ كبيرٍ في مستويات السكر الصومي لدى المُصابين بمرض السكري من النوع الثاني؛ ولذلك يُنصح هؤلاء المرضى بالحذر عند تناول الحلبة ومراقبة أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم لديهم.

الجنسنج الأمريكي: (بالإنجليزيّة: American Ginseng)، فقد يُساعد تناول عشبة الجنسنج الأمريكي على خفض مستويات الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (بالإنجليزيّة: Glycated hemoglobin) ويُختصر بـ HbA1c والمشهور باسم السكر التراكمي، بالإضافة إلى خفض مستويات الجلوكوز الصومي، وذلك بحسب ما أشارت إليه دراسةٌ نُشرت في مجلة European Journal of Nutrition عام 2019؛ لذلك يُنصح مرضى السكري الذين يتناولون أدويةً خافضةً لسكر الدم بمراقبة مستويات سكر الدم لديهم عند استخدام عشبة الجنسنج الأمريكي؛ وذلك لأنّه قد يُقلل من مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه العشبة قد تُقلل من فعالية أدوية تخثّر الدم، وتتداخل مع الأدوية المُثبطة للمناعة، لذلك يُنصح بتجنّب تناولها مع هذه الأدوية.

ولمعرفة ما إذا كان شرب العصائر مناسباً لمرضى السكري أم لا؛ يُنصح بقراءة مقال أفضل عصير لمرضى السكر. نصائح عامة لمرضى السكري قد يساعد اتّباع بعض النصائح البسيطة مرضى السكري على تنظيم مستويات السكر في دمهم، ممّا يساهم في تحسين حالاتهم الصحية، ونذكر من هذه النصائح ما يأتي: تجنب المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف: وبدلاً من ذلك يُنصح باستهلاك الماء، أو الحليب، أو الشاي، والقهوة الخالية من السكّر.

قراءة معلومات الملصق الغذائي: إذ يُنصح بالانتباه إلى إجماليّ كميّة الكربوهيدرات المتوفرة في أيّ نوعٍ من الطعام، والتي تشمل السكريات الطبيعية، والمُضافة، والألياف، والكربوهيدرات المُعقّدة.

خسارة الوزن لمرضى السكري الذين يُعانون من زيادته: فخسارة الوزن الزائد قد تساهم في زيادة قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم.