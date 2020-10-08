رونالدو يستعرض أرداف جورجينا بصورة ساخنة من الحمام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مشاركة متابعيه لحظات عائلية تجمعه مع خطيبته وأم أبنائه جورجينا رودريجيز. ونشر نجم يوفنتوس على حسابه في "انستجرام" صورة له مع جورجينا وأطفاله في حمام السباحة حيث ظهرت الاخيرة بمايوه أبيض مثير يكشف مفاتنها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: تجاوزت الجرأة.. رولا سعيد تبرز كل تفاصيلها وتثير موجة جدل بعد توريط شقيقتها بجريمة قتل.. حقائق صادمة في حياة المشاغبة منة عرفة "نانسي عجرم" تتعرض لسرقة مجددَّا وتكشف موقفة من الدخول في عالم التمثيل عندما تتعمد "نسرين طافش" رفع فستانها لكشف المستور وبدون خجل.. 10 صور نمس "باب الحارة" يفجر مواقع التواصل بسخريته من ترامب.. شاهد تسريبات صادمة.. الهيبة الرد بلا عواطف وقصة حب مع شيخ الجبل إمراة تخرج لجناح طائرة وتصيب الطيار والركاب بالذهول.. (فيديو) مذيعة تركية تكشف فضيحة مدوية لبطل مسلسل "العشق الممنوع" وماذا كان يعمل مع زوجته على شاطئ البحر.. زوجة "ترامب" تخونه مع حارسه الشخصي نجمة "البرنس" تمسك بأردافها وتكشف اجزاء حساسة من جسدها أرداف هيا مرعشلي وصدرها تشعلان السوشيال ميديا لأول مرة.. عادل إمام يتحدث عن الوضع السياسي ويكشف أسرار صادمة الكشف عن السبب الحقيقي لرفض فيفي عبده حضور حفل زفاف شقيق إلهام شاهين بصدر مكشوف.. بطلة مسلسل الحفرة تشعل مواقع التواصل (شاهد) أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري وعلق رونالدو على الصورة التي نالت أكثر من 8 مليون إعجاب خلال 24 ساعة بالقول " أوقات العائلة هي الأجمل". وكان رونالدو نجح مؤخراً في كسر رقم قياسي جديد يتعلق بقيمة خاتم الخطوبة الذي أهداه لخطيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز والذي بلغت قيمته 615 ألف جنيه إسترليني، كأغلى خاتم يقدمه لاعب كرة لخطيبته في العالم.

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