تجاوزت الجرأة.. رولا سعيد تبرز كل تفاصيلها وتثير موجة جدل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٤ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد على منصتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مثيرة لها بفستان أسود، وعلقت عليها قائلة : "لا تخشى من فقدان السعادة طالما أنك تجد فى قلبك نزعة لإسعاد غيرك".

إطلالة الفنانة رولا سعد الجريئة، أثارت موجة جدل بين متابعيها، وقال عنها البعض أنها تجاوزت لحد الجرأة. منتقدا إبرازها لكل تفاصيلها بوضوح تام .

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واتهم متابعون ، الفنانة رولا سعد، بإجراء عمليات تكبير لأردافها وتنهديها ، وفي ذات الوقت حظيت الصورة بكثير من الإطراء والغزل والتحرش من قبل عدد آخر من المتابعين.

من ناحية أخرى قالت المطربة اللبنانية رولا سعد لـ"عين" فى لقاء سابق، إنها انتهت من تصوير كليب أغنيتها الجديد "لاغينى تلاقينى" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى الأسبوع الماضى، وهو من إخراج زياد خورى.

وأضافت "رولا"، أن الأغنية تدخل الفترة المقبلة مرحلة المونتاج ومكساجها والألوان، حتى تستعد لطرحها على القنوات الفضائية ويوتيوب، وأتمنى أن ينال الكليب إعجاب الجمهور وقت طرحه، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم تجربة مختلفة عما سبق وقدمته خلال السنوات الماضية.

وطرحت رولا مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية، وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية



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