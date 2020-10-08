نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. رجال إطفاء ينقذون فأراً علق فى بالوعة.. والأخير يعض أحد منقذيه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

فى عملية استمرت نحو ساعة ، أنقذت فرقة إطفاء فأرًا عالقًا بغطاء بالوعة فى ألمانيا، إلا أنه سرعان ما عض أحد المنفذين الذى مد يده لمساعدته، والتى لم تكن المرة الأولى التى يقوم بها رجال الإطفاء بعملية من ذلك النوع.

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن الفأر عقر أحد قفازات المنقذ عندما مد يده لمساعدته، مما أضر بسن الجرذ وبدأ ينزف، بينما رفع رجال الإنقاذ غطاء الفتحة وباستخدام إسفين خشبى دفعوا الفئران من الأسفل.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأوضح التقرير، أن عملية الإنقاذ استمرت أقل من ساعة بقليل، سقط الجرذ في صندوق إنقاذ للحيوانات كان قد تم وضعه تحت الغطاء، بينما أخذوا الحيوان إلى الأطباء البيطريين، حيث أعطوه شيئًا ليأكله وبعض مسكنات الألم لتهدئته.

يشار إلى أن رجال الإطفاء والحماية المدنية فى مدينة بينشيم الألمانية، أنقذوا فأرا سمينا تعلق فى غطاء أحد البالوعات، فى العام الماضى، حيث قاموا بفتح الغطاء الذى كانت فتحاته ضيقه "انحشر" داخلها الفأر ولم يقدر على الحركة، وفشل أعضاء جمعية رعاية الحيوانات، فى إنقاذ الفأر مما جعلهم يستعينون برجال الإطفاء لإنقاذ الفأر الذى تم تحريره وإعادته بسلام مرة أخرى لمقر إقامته فى مواسير الصرف الصحى من جانبه أوضح أحد أعضاء جميعة رعاية الحيوانات بالمدينة، أن الفأر تعلق نتيجة ضخامة حجمه، خصوصا أثناء الوقت الحالى من العام حيث تتراكم الشحوم على ظهر وبطون الفئران.





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