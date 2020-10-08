شاهد.. سهير رمزي في أجرأ جلسة تصوير بمنزلها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٨ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد بمنصات التواصل الإجتماعي، صور نادرة من جلسة تصوير للنجمة المصرية سهير رمزي.

واوضحوا بأن جلسة التصوير نفذت بمنزل سهير رمزي في السبعينيات، حيث خضعت لهذه الجلسة لصالح إحدى المجلات.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وظهرت النجمة المصرية بكامل أناقتها ولم تتخلى عن الجرأة وإظهار أنوثتها كما اعتادت.

ولدت سهير رمزي بمدينة بور سعيد في 3 مارس 1950 ، واسم الولادة "سهير محمد عبد السلام نوح".

سنوات عملها في المجال الفني بدأ منذ طفولتها في عام 1956 ، وما زال مستمر حتى الآن.

شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام منها أفلام: المتعة والعذاب، الفضيحة، الخادم، البدرون، رجل فقد عقله، ثرثرة فوق النيل، بنت اسمها محمود.

تزوجت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في عام 1992 ، إلا أن زواجهما لم يستمر عاماً كاملاً .





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