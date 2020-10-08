هل تذكرون الفنانة ‘‘جيهان نصر’’ التي تزوجت ملياردير سعودي بمهر 18 مليون دولار؟؟.. شاهدوا كيف أصبحت وكيف كانت قبل 21 سنة (فيديوهات)

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عدن - نيرة ابو خليفة - عادت الفنانة المعتزلة جيهان نصر للظهور من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت بصحبة بناتها، وذلك يوم الأربعاء الماضي. ومن حين لأخر رغم ابتعادها عن التمثيل تحتل النجمة المعتزلة قوائم الأكثر بحثًا عبر جوجل. جديد أخبار دوت الخليج: مكالمة أمير الكويت الجديد “نواف الأحمد” مع رغد صدام حسين تثير ضجة .. والأخيرة تخرج عن صمتها بتعليق غاضب أردوغان مع أمير الكويت الجديد نواف الأحمد وأمير قطر تميم بن حمد .. وبن زايد وابن سلمان في ترقب!!.. مالذي يحدث خلف الكواليس؟ إذا ظهرت هذه العلامة في “فمك” فأنت تعاني من نقص ‘‘فيتامين B12’’ الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء في جسمك إذا ظهرت هذه العلامة في "لون بشرتك" فهي تدل على احتمال إصابتك بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة! هل تذكرون “اللمبي” الفنان المصري محمد سعد؟؟ .. شاهدوا من هو ابنه البعيد عن الأضواء! 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"داري" تعاونت الفنانة جيهان نصر مرة أخرى مع المطرب علاء عبد الخالق في فيديو طليب "داري"، عام 1990، حقق وقتها نجاحًا كبيرًا. "ياناس" كما شاركت جيهان نصر في فيديو كليب "ياناس"، الذي غناه المطرب مصطفى قمر، عام 1992، من ضمن أغاني ألبوم "لياليكي"، يعتبر هذا الكليب من أشهر الكليبات التي شاركت فيها جيهان نصر، حقق نجاحًا في ذاك الوقت. الأعلانات جيهان صنعت شهرة كبيرة أيضا في مجال الإعلانات ، إذ تقاسمت إعلان لفساتين الزفاف مع الراحلة ميرنا المهندس عام 1991. جيهان نصر من أشهر نجمات التسعينات، شاركت في عدد من الأعمال أبرزها "المال والبنون"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "الحلو مايكملش"، واعتزلت الفن عام 1998، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي. المصدر: مصراوي

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