بعد خلعها حمالة الصدر.. نجمة "شارع شيكاغو" تعرض مشهد والدتها في "رسائل الكرز"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٦ مساءً (دوت الخليج )

قالت نجمة مسلسل شارع شيكاغو، سلاف فواخرجي إن والدتها الراحلة ابتسام أديب شاركت بمشهد في فيلم "رسائل الكرز"، رغم أنها ليست ممثلة، لكنها فعلت ذلك في سبيل دعمها.

ويعد فيلم "رسائل الكرز" التجربة الإخراجية الأولى لفواخرجي، ولذلك شاركت فيه والدتها الراحلة، على سبيل الهدية التي ستظل موجودة؛ لأن الفيلم لن يزول.

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النجمة السورية تذكرت هذه الهدية خلال الترويج لنشر فيلمها على موقع "يوتيوب"للمرة الأولى، وتحدثت عن والدتها الراحلة بطريقة مؤثرة.

وكتبت فواخرجي :"هذه الجميلة ... أمي ... أهدتني مشهدا في فيلمي الأول وهي ليست ممثلة قالت لي أنا معك ... كما أنا دائما معك ... وهذه هديتي لك، قد تزول كل الهدايا السابقة واللاحقة ... الا الفيلم لن يزول ... هذه هديتي لك ورسائل اكتبها معك إلى هذه الأرض ... لتذكريني ... يوم تمحى حروفي".

وأضافت:" كيف أذكرك وأنت الحاضرة في أنفاسي ... وكيف تمحى حروفك وأنت من علمني وكوّنني ... وأوراقك وقلمك الأحمر ...وعطرك ، بجانب مخدتي ... أصبّح عليهم وأمسّي".

وتابعت نجمة "شارع شيكاغو" قائلة :"هذه أمي ... قلتها في كل لحظات حياتي بفخر يفيض عن حجم الكون ... ومازلت أقولها بعد رحيلك وسأبقى أعيدها بفخر أكثر وعشق أكبر ... لا أحسد إلا الأرض التي تحضنك وتلمسك يا إمي ... شكرا لأنك أمي ... وشكرا على هديتك الغالية الخالدة".

وتفاعل العديد من نجوم الدراما العربية ومتابعو الفنانة سلاف فواخرجي، مع رسالتها إلى والدتها، وترحموا على الراحلة .داعين الله ان يصبر النجمة فواخرجي على فراق والدتها.

وكانت سلاف قد أعلنت عن طرح فيلم "رسائل الكرز"؛ تجربتها الإخراجية الأولى، للمشاهدة عبر قناتها على يوتيوب، وذلك بعد مرور 5 سنوات على العرض السينمائي للفيلم.

كما ساهم وائل رمضان زوج سلاف فنيًا بالفيلم، وهو من تأليف نضال قوشحة، وبطولة محمود نصر، دانا مارديني، غسان مسعود، جيانا عيد، أنطوانيت نجيب وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول أرض الجولان المحتلة، ويستعرض قصة حب رومانسية ما بين شاب وفتاة سوريين، يتبادلان رسائل الحب المكتوبة بحبر الكرز، ويحول الاحتلال دون اجتماعهما معا.

وكانت صفحات متخصصة بأخبار نجوم ومشاهير الفن، بالإضافة إلى رواد منصة إنستغرام، قد تداولوا صورة إغراء جريئة للفنانة سلاف فواخرجي.

وعلق رواد "إنستغرام" على الصورة بكلمات غزل واعجاب وأيضا بكلمات تحتوي على تحرش لفظي خادش للحياء.

وما زاد من تعليقات الغزل والتحرش، هو ظهور النجمة السورية، عارية الصدر وبدون حمالة صدر، وقيامها بحركة إغراء جريئة ، تمثلت في وضع إحدى يديها على نهديها لتغطيتهما ووضع اليد الأخرى فوق شعرها حتى ظهر إبطها .

ومؤخرًا أشعلت النجمة سلاف فواخرجي، منصة "إنستغرام" بصورتي إغراء حديثة وصفت بأنها الأولى من نوعها لها . وبكلمتين بليغتين علقت ، على اطلالتها الجريئة التي شاركت بها متابعيها على حسابها بمنصة إنستغرم، قائلة لجمهورها :"كل الحب" .

وظهرت نجمة "شارع شيكاغو" في الصورة الأولى بتسريحة شعر حريري بلون ذهبي ، منسدلا على كتفيها فيما يدها اليسرى تتحسس شعرها، وعينيها مغمضتان وشفتيها يرسلان حمم من لهب نحو قلوب جمهورها ومتابعيها، ويوقعانهم جميعا في سكر من جنة الخلد . وفقا لتعبير أحد رواد إنستغرام الذي قام بالمشاركة بنشر الإطلالة كغيره من أقرانه الكثر.

وقد كان لحركة الإغراء في هذه الصورة نصيب من تعليقات الإعجاب والغزل .

أما في الصورة الثانية فظهرت بعينين ساحرتين واجزاء من صدرها وذراعيها عارية، وبنفس تسريحة الشعر التي ظهرت في الصورة الأولى ، فيما بقي شفتيها على وضعهما السابق ، مثيران للدهشة والانبهار ..

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة النجمة فواخرجي، وامطرها بعبارات وكلمات غزل واطراء واعجاب ، ومن التعليقات المنهمرة بغزارة، علق متابعون بالقول :"أنت كل الحب نموت فيك" ، "اني أهرب من حزني إليك وإلى صورك"، "ايش كل هذا الجمال والانوثة " ، "سبحان الخالق مرسومة رسم" ، "ممتلئة بالجمال الذي ليس كمثله أي جمال وبالانوثة الصاخبة التي تسحر وتسكر كل العقول" ، "يا ويلي شو هالجمال وهالحركة الساحرة" ، "تخبلين دخيل هالجمال " ، "فدوت هالجمال" ، "عيونك الحلوين سحرتنا".

كما علق آخرون بأشكال قلوب وورود ونار ملتهبة وغيرها من أشكال الحب والإعجاب والغزل.

يذكر أنه عقب انتهاء عرض مسلسل شارع شيكاغو، قبل فترة وجيزة والذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونجاحا كبيرا، نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، صورة عبر حسابها على إنستغرام من كواليس المسلسل، وكشفت من خلال تعليق على تلك الصورة، عن الجهد الكبير الذي قدمه القائمون على "شارع شيكاغو" حتى يتم عرضه بالشكل الذي تم تقديمه به.

