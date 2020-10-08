نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجمهور يطالب ياسمين صبري بمراجعة طبيب نفسي بعد ظهورها بهذا الشكل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٢ مساءً (دوت الخليج)

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لموقف محرج بعد مشاركتها لجمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام. وظهرت ياسمين صبري في اطلالتها الأخيرة بظهور رياضي بحت بدون مكياج وشعر غير مرتب واتهمت صبري على اثرها بالهوس بالتمارين الرياضية والذعر من مسألة زيادة الوزن التي تلاحق أغلب قامات الفن المصرية والعربية. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بعد خلعها حمالة الصدر.. نجمة "شارع شيكاغو" تعرض مشهد والدتها في "رسائل الكرز" مذيعة لبنانية جميلة تقضي حاجتها في ملابسها وتتعرض لاحراج شديد (شاهد) كارداشيان تغضب جمهورها بتصريحات مثيرة حول "إعادة ضبط الكون" (شاهد) شاهد.. سهير رمزي في أجرأ جلسة تصوير بمنزلها (صور) بالصور.. رجال إطفاء ينقذون فأراً علق فى بالوعة.. والأخير يعض أحد منقذيه تجاوزت الجرأة.. رولا سعيد تبرز كل تفاصيلها وتثير موجة جدل رونالدو يستعرض أرداف جورجينا بصورة ساخنة من الحمام بعد توريط شقيقتها بجريمة قتل.. حقائق صادمة في حياة المشاغبة منة عرفة "نانسي عجرم" تتعرض لسرقة مجددَّا وتكشف موقفة من الدخول في عالم التمثيل عندما تتعمد "نسرين طافش" رفع فستانها لكشف المستور وبدون خجل.. 10 صور نمس "باب الحارة" يفجر مواقع التواصل بسخريته من ترامب.. شاهد تسريبات صادمة.. الهيبة الرد بلا عواطف وقصة حب مع شيخ الجبل إمراة تخرج لجناح طائرة وتصيب الطيار والركاب بالذهول.. (فيديو) مذيعة تركية تكشف فضيحة مدوية لبطل مسلسل "العشق الممنوع" وماذا كان يعمل مع زوجته أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري وترك الجمهور العديد من تعليقات الغزل بظهور صبري باطلالتها الرياضية وبجسمها الرشيق الممشوق وأثنوا على مداراة صبري لصحتها ولسلامة جسمها. بينما ذهب بعض المتابعين في تعليقاتهم باتهامها بالهوس بجسمها وبتمارينها الرياضية ودعوها الى مراجعة طبيب نفسي للتأكد من سلامتها العقلية. يشار الى أن ياسمين كانت قد شاركت في بطولة مسلسل فرصة تانية في موسم رمضان 2020 وكشفت عن استعدادها للخوض في غمار السينما المصرية في حال تواجد عرض مميز ونص متفرد. View this post on Instagram 👊 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 21, 2020 at 7:52am PDT View this post on Instagram 👊 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 21, 2020 at 7:52am PDT View this post on Instagram 👊 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 21, 2020 at 7:52am PDT A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Sep 21, 2020 at 7:52am PDT

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهور يطالب ياسمين صبري بمراجعة طبيب نفسي بعد ظهورها بهذا الشكل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.