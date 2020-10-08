نشكركم على قرائتكم خبر أردوغان مع أمير الكويت الجديد نواف الأحمد وأمير قطر تميم بن حمد .. وبن زايد وابن سلمان في ترقب!!.. مالذي يحدث خلف الكواليس؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - جرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، جولة مكوكية جديدة في الخليج بزيارة إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح.

وتشمل جولة "أردوغان" التي ستكون تحت منظار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مقابلة خاصة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وبحسب المعلن من الرئاسة التركية؛ فإن الرئيس "أردوغان" سيزور الكويت لتقديم العزاء إلى الشيخ نواف الجابر، في وفاة شقيقه أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويرى مراقبون، أن الجولة تحمل أبعادًا أخرى تتمثل في توطيد العلاقات الكويتية - التركية في العهد الجديد، وسط مخاوف من المحور التركي - القطري، من سيطرة سعودية - إماراتية على قرار الكويت.

إلى ذلك، من المقرر أن يشهد اللقاء الخاص بين "أردوغان" وتميم بن حمد، بحث مسائل عدة أبرزها دعم الليرة التركية التي تشهد تدهورًا كبيرًا، وتنسيق العمل لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة الثانية للرئيس التركي إلى قطر خلال شهر، وسط أنباء عن رغبة تركية في توسيع القاعدة العسكرية بالدوحة وزيادة عدد عناصر الجيش التركي.