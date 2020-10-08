نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد ظهورها شبه عارية.. روبي تكشف مفاتنها وتستعرض جمالها في عيد ميلادها الـ 39 على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، مجموعة صور جريئة للفنانة روبي ،بمناسبة احتفالها اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ 39.

وعلق محبو الفنانة المصرية على صورها المتداولة قائلين :"عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك دائما النجاح والسعادة ، جميلة يا قمر كل عام وانت بخير، نتمنى أن تمتعينا بالمزيد من مواهبك".

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وظهرت روبي ، في اطلالاتها الثمان، بعدة فساتين، منها المكشوفة لمعظم جسدها ومنها المكشوفة للصدر، واخرى شفافة وضيقة، استعرضت من خلالها مفاتنها وجمالها وانوثتها بشكل مثير للعيان.

View this post on Instagram Happy 39th birthday to the beautiful inside out @therubyegy, may you always bless us with your unique talents ❤️ A post shared by Identity Magazine (@identitymageg) on Oct 8, 2020 at 3:01am PDT

وتعد الفنانة روبي من الفنانات اللاتى يتميزن بالجرأة فى معظم أغانيها وادوارهن الفنية المتنوعة، واطلالاتهن؛ واشتهرت بتقديم أدوار مختلفة تماما فى كل عمل فنى تقدمه سواء الشر أو الرومانسية وغيرهما، ولكن ما جعلها محط أنظار وسط بنات جيلها، والجماهير هو إطلالاتها واختياراتها للأزياء والاكسسوارات والشعر، وبمناسبة ميلادها نقدم لكم أشهر إطلالاتها: الملابس

روبى تميزت بإطلالات متنوعة جذابة وجريئة فى جميع فساتينها بمختلف أنواعها، واشتهرت بارتداء الفساتين القصيرة والطويلة على حد سواء، ولكن يبدو أنها تميل فى إطلالاتها إلى القصيرة فى أحيان كثيرة، تلك التي تكشف وتبرز ملامح الجسم الأنثوى وغالبًا ما نراها تختار ملابس غاية فى الأناقة والجراءة.

الشعر

تحرص روبى على الاهتمام بتسريحات شعرها، وهي جريئة ولديها القدرة على تغيير إطلالاتها دون الخوف من ردود الأفعال، وتنوعت إطلالات شعرها بين الجرسون والطويل الناعم من بدايتها حتى الآن، وحرصت على اختيار التسريحة المناسبة لكل موقف أوعمل فني تؤديه.

الإكسسوارات

روبى لا تهتم بشكل كبير بالإكسسوارات في حياتها، ولاحظ الجمهور فى أكثر من إطلالة لها أنها تختار إكسسوارات متنوعة بين الذهب والفضة والمعدن والبلاستيك.

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت مؤخراً ضجة واسعة بعدما نشرت صورة لها وهي شبه عارية .

وظهرت روبي في الصورة ، وهي ترتدي “كاش مايوه” أبيض شفاف، يُظهر معظم جسدها وملابسها الداخلية.

وجاء في تعليقات الجمهور على إطلالة روبي الجريئة، قول أحدهم: “البطانه ياروبي البطانه يارانيا”.

واستوحى آخر تعليقه من أغنيتها قائلاً: “طب ليه بيداري كده “. وطالب آخر خبيري برنامج “الفوتوشوب” بمساعدته، وكتب : ” الناس بتاعت الفوتوشوب حد يشيل القميص الابيض ده”.

واعتبر متابعون ملابس روبي الجريئة، دعوة للتحرش، وقالوا:”روبي بتقلكم :نعم للتحرش”.

الجدير بالذكر أن روبي تستكمل تصوير مشاهدها فى فيلم “كيرة والجن” مع الممثلين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم “السقوط فى حلم سوسن” مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.



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