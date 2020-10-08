بطلة مسلسل“أرطغرل” تكشف هذا الجزء من جسدها بالكامل وتصدم الجمهور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٨ مساءً (دوت الخليج)

نشرت الممثلة التركية الشابة إسراء بيلجيك صور جديدة لجمهورها ومتابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي ترتدي ملابس فاضحة على شاطئ البحر. وظهرت بيلجيك في إحدى الصور مكشوفة الظهر بالكامل، الأمر الذي جعلها تتلقى سيل من الانتقادات والهجوم من المتابعين. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: كشفت ظهرها بالكامل.. للآ فضة تستعرض أردافها في إطلالة ساخنة بعد ظهورها شبه عارية.. روبي تكشف مفاتنها وتستعرض جمالها في عيد ميلادها الـ 39 الجمهور يطالب ياسمين صبري بمراجعة طبيب نفسي بعد ظهورها بهذا الشكل بعد خلعها حمالة الصدر.. نجمة "شارع شيكاغو" تعرض مشهد والدتها في "رسائل الكرز" مذيعة لبنانية جميلة تقضي حاجتها في ملابسها وتتعرض لاحراج شديد (شاهد) كارداشيان تغضب جمهورها بتصريحات مثيرة حول "إعادة ضبط الكون" (شاهد) شاهد.. سهير رمزي في أجرأ جلسة تصوير بمنزلها (صور) بالصور.. رجال إطفاء ينقذون فأراً علق فى بالوعة.. والأخير يعض أحد منقذيه تجاوزت الجرأة.. رولا سعيد تبرز كل تفاصيلها وتثير موجة جدل رونالدو يستعرض أرداف جورجينا بصورة ساخنة من الحمام بعد توريط شقيقتها بجريمة قتل.. حقائق صادمة في حياة المشاغبة منة عرفة "نانسي عجرم" تتعرض لسرقة مجددَّا وتكشف موقفة من الدخول في عالم التمثيل عندما تتعمد "نسرين طافش" رفع فستانها لكشف المستور وبدون خجل.. 10 صور نمس "باب الحارة" يفجر مواقع التواصل بسخريته من ترامب.. شاهد هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة وتعتبر نجمة “أرطغرل”، اسما مألوفا خارج تركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي اكتسبته من تقديم شخصية “السلطانة حليمة”. ويبدو أن تأثر الجمهور بالشخصية التي لعبتها الممثلة وعدم قدرته على الفصل بين الحياة الخاصة لها وأدوارها المهنية، دفعه لمهاجمتها بلا هوادة على ملابسها التي ظهرت بها. View this post on Instagram A post shared by Esra Bilgiç (@esbilgic) on Aug 21, 2020 at 8:03am PDT View this post on Instagram A post shared by Esra Bilgiç (@esbilgic) on Aug 21, 2020 at 8:03am PDT View this post on Instagram A post shared by Esra Bilgiç (@esbilgic) on Aug 21, 2020 at 8:03am PDT on Aug 21, 2020 at 8:03am PDT on Aug 21, 2020 at 8:03am PDT

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