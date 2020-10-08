كشفت ظهرها بالكامل.. للآ فضة تستعرض أردافها في إطلالة ساخنة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٢ مساءً (دوت الخليج )

نشر فانز الفنانة للآ فضة، صورة لها، من إحدى جلساتها الصيفية المثيرة للجدل.

وظهرت الفنانة الشابة ، في الصورة وهي ترتدي فستاناً مكشوفا وضيقاً باللون الأسود، وتسريحة شعر منسدلة نحو ظهرها العاري بالكامل.

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وتعمدت الفنانة المصرية، في اطلالتها هذه ، الوقوف منحنية من أوسطها إلى الخلف وتغطية جزء من صدرها بيدها اليمنى وعينيها الساحرتان ترمق نحو الكاميرا، الأمر الذي زاد من بروز وانحناء أردافها المنحنية .

والملفت أن الصورة التقطت للآ فضة، وهي تقف أمام المرآة ، فظهرت صورة أخرى منعكسة من المرآة ، تكشف اجزاء الفنانة من يمينها وخلفها.

ولقيت إطلالة الشابة المصرية، تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيها الذين اشادوا بادوارها الفنية وتغزلوا بجمالها وقوامها ..

وكانت الفنانة للآ فضة، قد كشفت في وقت سابق إنها كانت ستقع ضحية لـ «الشاب المتحرش» بطالبات جامعة القاهرة وغيرهن من الفتيات ، الذي أُثيرت قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الشاب تحدث معها مرتين.

وأضافت فضة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أنه تحدث معها في إحدى المرات عن الموسيقى، وهو المجال الذي تعمل به إلى جانب التمثيل، لافتة إلى أنها لم تستمر في الحديث معه بعد ذلك.

وذكرت أن انتماء الشاب لجامعة مرموقة لا يعني أنه بعيد عن الشبهات، متوجهة بنصيحة للفتيات بعدم الخروج مع أي شاب لا تعرفه، حتى وإن كان هناك بينهما أصدقاء مشتركين.

يذكر أن النيابة العامة، أعلنت في يوليو الماضي، إجراء تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط واحالته إلى النيابة المختصة.



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