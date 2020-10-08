ظهرت بالمايوه.. "نسيم" تجري عملية تجميل لثديها بإسم مستعار (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

كشفت صحف تركية عن قيام الممثلة سيريناي ساريكايا، المعروفة في الوطن العربي ب"نسيم" من خلال المسلسل التركي ليلى، بإجراء عملية تجميلية للثدي في أحد المستشفيات الخاصة، مضيفةً أن النجمة سجلت اسمها في المستشفى باسم مستعار وهو "سيرين كايا" وذلك لرغبتها في إبقاء الأمر سرا عن أعين الصحافة والمتابعين.

وأوضحت الصحف أن ساريكايا نامت ليلة أمس في مستشفى اجي بادم (اجيبادم) ماسلاك الخاص، بعد إجرائها لعملية تجميل وجراحة في منطقة الصدر.

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ومؤخرًا شاركت الفنانة التركية، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، بصور جريئة وحديثة لها، وهي تسبح في البحر بالمايوه ، في محاولة منها للخروج من أزمة انفصالها عن حبيبها.

وكان آخر ظهورٍ لسيريناي ساريكايا، قبل نحو أسبوعٍ تقريبا في مدينة آتيلار، حيث سألها الصحفيون حينها عن تطورات علاقتها بصديقتها دينيز بولوتسوز، بعدما أنهت الأخيرة علاقتها بها لعدم دفاعها عنها بعد تعرضها للتعنيف من النجم التركي أوزان غوفين، لتلتزم الصمت حينها وتفضل عدم الإجابة.

يُذكر أن "نسيم"، عادت لحبيبها جيم يلماز الذي يكبرها بـ 18 عاما، بعد انفصالهما لمدة شهرين تقريبا، بسبب شجارٍ حدث بينهما وقررا خلاله الابتعاد عن بعضهما مؤقتا للتفكير في علاقتهما، ليقوما بعدها باستكمال قضاء عطلتهما سويا في مدينة بودروم التركية.

ومن المعروف أن سيريناي تعاني حاليا من فترة ركودٍ في الأعمال، والسبب يعود لعدم قبولها بالأدوار التي تعرض عليها، إلا أن هناك أنباء تشير إلى احتمالية وجود مسلسلات لها عبر الإنترنت، كما من المتوقع عودتها بفيلم Bergen، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، وذلك بعدما تم تأجيل تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا.



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