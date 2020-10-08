نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "شمس الكويتية" تستفز الجمهور بصورة عارية لأفخاذها وصدرها.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٩ مساءً (دوت الخليج)

فاجأت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها بصورة ساخنة اليوم الجمعة نشرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" موجهة رسالة غاضبة لشخص مجهول. وارتدت الفنانة الكويتية تنورة قصيرة تظهر أفخاذها العارية فيما بدا جزء من صدرها وهي واضعة يدها تحت ذقنها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بفستان مكشوف وناعم.. سلمى رشيد تظهر لأول مرة مع طفلها في أحدث إطلالة ظهرت بالمايوه.. "نسيم" تجري عملية تجميل لثديها بإسم مستعار (صور) ممثل أجنبي يمسك نجمة مسلسل البرنس ويقبلها بالقوة.. شاهد كشفت ظهرها بالكامل.. للآ فضة تستعرض أردافها في إطلالة ساخنة بطلة مسلسل“أرطغرل” تكشف هذا الجزء من جسدها بالكامل وتصدم الجمهور بعد ظهورها شبه عارية.. روبي تكشف مفاتنها وتستعرض جمالها في عيد ميلادها الـ 39 الجمهور يطالب ياسمين صبري بمراجعة طبيب نفسي بعد ظهورها بهذا الشكل بعد خلعها حمالة الصدر.. نجمة "شارع شيكاغو" تعرض مشهد والدتها في "رسائل الكرز" مذيعة لبنانية جميلة تقضي حاجتها في ملابسها وتتعرض لاحراج شديد (شاهد) كارداشيان تغضب جمهورها بتصريحات مثيرة حول "إعادة ضبط الكون" (شاهد) شاهد.. سهير رمزي في أجرأ جلسة تصوير بمنزلها (صور) بالصور.. رجال إطفاء ينقذون فأراً علق فى بالوعة.. والأخير يعض أحد منقذيه تجاوزت الجرأة.. رولا سعيد تبرز كل تفاصيلها وتثير موجة جدل رونالدو يستعرض أرداف جورجينا بصورة ساخنة من الحمام هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة ووجهت الفنانة رسالة غاضبة في تعليقها على الصورة قائلة: "حتى وان اقسموا بالبقاء لاتثق مرفقة تعليقها بهاشتاج #لانهم _كلاب" ما دعا المتابعين للتساؤل حول الشخص الذي أغضبها.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "شمس الكويتية" تستفز الجمهور بصورة عارية لأفخاذها وصدرها.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.