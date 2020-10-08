نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بفستان مكشوف وناعم.. سلمى رشيد تظهر لأول مرة مع طفلها في أحدث إطلالة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٦ مساءً (دوت الخليج )

خضعت الفنانة سلمى رشيد لجلسة تصوير جديدة مع طفلها لأول في أول ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإطلالة الجميلة للفنانة رشيد وطفلها ، خلال احتفالها بعيد ميلاده الأول، خطف الأنظار إليهما ، ولاحظ الجمهور التشابه الكبير بينهما.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"شمس الكويتية" تستفز الجمهور بصورة عارية لأفخاذها وصدرها.. شاهد

ظهرت بالمايوه.. "نسيم" تجري عملية تجميل لثديها بإسم مستعار (صور)

ممثل أجنبي يمسك نجمة مسلسل البرنس ويقبلها بالقوة.. شاهد

كشفت ظهرها بالكامل.. للآ فضة تستعرض أردافها في إطلالة ساخنة

بطلة مسلسل“أرطغرل” تكشف هذا الجزء من جسدها بالكامل وتصدم الجمهور

بعد ظهورها شبه عارية.. روبي تكشف مفاتنها وتستعرض جمالها في عيد ميلادها الـ 39

الجمهور يطالب ياسمين صبري بمراجعة طبيب نفسي بعد ظهورها بهذا الشكل

بعد خلعها حمالة الصدر.. نجمة "شارع شيكاغو" تعرض مشهد والدتها في "رسائل الكرز"

مذيعة لبنانية جميلة تقضي حاجتها في ملابسها وتتعرض لاحراج شديد (شاهد)

كارداشيان تغضب جمهورها بتصريحات مثيرة حول "إعادة ضبط الكون" (شاهد)

شاهد.. سهير رمزي في أجرأ جلسة تصوير بمنزلها (صور)

بالصور.. رجال إطفاء ينقذون فأراً علق فى بالوعة.. والأخير يعض أحد منقذيه

تجاوزت الجرأة.. رولا سعيد تبرز كل تفاصيلها وتثير موجة جدل

رونالدو يستعرض أرداف جورجينا بصورة ساخنة من الحمام

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

ونشرت سلمى عبر صفحتها الشخصية على انستغرام، مجموعة صور لها برفقة ابنها "ينيس" وهي مرتدية فستانًا مكشوفا للصدر وناعماً ًباللون البيج ، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، في حين ارتدى طفلها سلوبيت بني لتظهر براءته أكثر.

وتفاعل معهما عدد كبير من الجمهور، وانهالت التعليقات على إطلالتهما منها :”ما شاء الله شبهك جدا، مو معقول كل هاد الطعامة والبراءة، مزيان هاد الطفل بيجنن، كثير شبهك سلمى الله يبارك فيه رائع، الله يحميه لكي والله بيجنن، ليكي حق تخبيه عن عيون الجميع.. ياربي شو هاد الضحكة ياللي بتجنن”.

وكانت رشيد تنشر صور متعددة لابنها في بداية مولده في أكتوبر الماضي، إلا انها كانت تتعمد إخفاء ملامح وجهه في كل مرة.

وكشفت سلمى رشيد عن زواجها في بداية 2019 وذلك بنشرها هدية تلقتها من زوجها، ميكروفون صنع من ذهب ومرصع بالماس وحفر عليه اسمها، وعلقت على صورة الهدية حينها عبر إنستغرام، قائلة: “حبيت نشارككم هذه الهدية الرائعة، شاركتها معكم لأنها هدية فنية قبل صعودي على المسرح اللي حتشوفوها معايا دائمًا إن شاء الله، تلقيتها من زوجي دابا، ميكروفون خاص بيا مكتوب عليه اسمي، ومرصع بالماس والدهب الأبيض. شكرًا يا رفيق العمر”.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام