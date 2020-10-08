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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحا أن "السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق".

وقال الأسد في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك": "موقفنا واضح جدا منذ بداية محادثات السلام في تسعينيات القرن العشرين، أي قبل نحو ثلاثة عقود، عندما قلنا إن السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق. وحقنا هو أرضنا. يمكن أن نقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا. المسألة بسيطة جدا".

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بشار الأسد يعلن استعداده للتطبيع مع إسرائيل بهذا الشرط الوحيد!!

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وأوضح الرئيس السوري أن عقد محادثات مع اسرائيل يكون ممكنا "عندما تكون إسرائيل مستعدة، لإعادة الأرض السورية المحتلة ولكنها ليست كذلك وهي لم تكن مستعدة أبدا"، وأضاف: "لم نر أي مسؤول في النظام الإسرائيلي مستعد للتقدم خطوة واحدة نحو السلام. وبالتالي، نظريا نعم، لكن عمليا، حتى الآن فإن الجواب هو لا".

وذكر بشار الأسد أن سوريا لا تجري في الوقت الحاضر أي مفاوضات مع إسرائيل قائلا: "لا، ليست هناك أي مفاوضات على الإطلاق، لا شيء على الإطلاق".

المصدر: "سبوتنيك"