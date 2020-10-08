نشكركم على قرائتكم خبر يقتحم المسجد ويصرخ بأعلى صوته ‘‘أنا المهدي المنتظر’’ وينحر الإمام أثناء الصلاة .. وهكذا كانت النهاية (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أقدم مواطن مصري يدعي أنه "المهدى المنتظر"، على قتل محفظ قرآن بطعنه بسكين أثناء صلاة الفجر في محافظة الشرقية. يقول محمد نجل المجنى عليه، إن والده يدعي السيد محمد منصور، "وفي يوم مقتله اصطفينا خلف الإمام، وهو بجوارنا يصلي على الكرسي، وقبل إقامة الصلاة لمحت شخصا بجلباب يدخل المسجد وجلس على دكة كبار السن، ونحن نصلي في الركعة الأولى، وأثناء الركوع وبجواري الشيخ (الوالد) لاحظت بهجوم شخص وصراخ الشيخ أه أه، والجاني يهذى بعبارات: أنتم كفرة، أنا المهدى المنتظر، أنا النبى، أنا آخر الأنبياء.. وبعبارات غير مفهومة". جديد أخبار دوت الخليج: وقررت نيابة أبو حماد بالشرقية، إيداع المتهم "جمال م" مستشفى الأمراض النفسية والعصيبة لعرضه على لجنة طبية لبيان حالته الصحية، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. المصدر: وسائل إعلام مصرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يقتحم المسجد ويصرخ بأعلى صوته ‘‘أنا المهدي المنتظر’’ وينحر الإمام أثناء الصلاة .. وهكذا كانت النهاية (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.