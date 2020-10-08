نشكركم على قرائتكم خبر شاهد.. ذبابة على رأس نائب “ترامب” تخطف الأضواء في المناظرة الأمريكية .. و “بايدن” يهدد بالمضرب على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تصدرت “ذبابة” مشهد المناظرة لنيابة الرئيس الأميركي، بين الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس، الأربعاء، حتى أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تبادل بنس وهاريس التهم وناقشا قضايا عديدة، خطفت ذبابة صغيرة الأضواء، عندما حطت على رأس بنس، وبقت هناك في حين لم يشعر هو بوجودها .

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وبقيت الذبابة على رأس بنس لدقيقتين كاملتين، مما جعلها “بطلة المشهد” خلال المناظرة، حيث انهالت التغريدات الساخرة على موقع تويتر التي تطرقت للواقعة.

واستخدمت كلمة “الذبابة” على موقع تويتر 700 ألف مرة، منذ ظهورها خلال المناظرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تكسر حاجز المليون ، بحسب سكاي نيوز .

ومن جهته ، نشر بايدن على حسابه الرسمي صورة ساخرة له، حاملا مضرب ذباب.

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