نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أيتن عامر تستعرض مفاتنها في أحدث ظهور وتثير جنون المتابعين.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٦ مساءً (دوت الخليج)

دائما تشارك الفنانة أيتن عامر جمهورها تجربتها في خسارة الوزن، سواء بالحمية الغذائية التي تنشر تفاصيلها للجمهور، أو بممارسة الرياضة، لتشجعهم على الاهتمام بصحتهم.

نشرت أيتن صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram ظهرت فيها برشاقة واضحة.

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وأبدى جمهور أيتن إعجابه بإطلالتها وخسارتها للوزن وحفاظها على نحافتها، وأكدوا أنها أجمل بكثير في هذا الوزن.

ومن ناحية أخرى، تشارك أيتن عامر الفنان أحمد رزق في مسلسل "في يوم وليلة"، وكشفت أيتن في تصريحات خاصة لـFilFan.com عن تفاصيل دورها قائلة إنها تقدم دور زوجة أحمد رزق الذي يتعرض لمشكلة صعبة في أول حلقة من المسلسل، ومع الأحداث نعرف إذا كانت ستقف بجانبه وتسانده أم تتخلى عنه.

ينتمي مسلسل "في يوم وليلة" لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية‎".

مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎





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