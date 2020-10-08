بطل "السيد الخطأ" يترك حبيبته فاتنة الجمال أمام عدسات الكاميرات بمنتصف الليل خوفاً من الفضيحة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

أفادت صحيفة صباح التركية، بأن الفنان جان يامان بطل مسلسل السيد الخطأ، أمضى ليلة ممتعة ووقتا جميلا مع صديقته الجديدة في منطقة "أورتاكوي" التابعة لإسطنبول.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحيفة فإنَّ جان يامان كان يقضي وقته مع صديقةٍ جديدة له داخل أحد الأماكن في المنطقة، وعندما أراد الثنائي الخروج، لاحظ يامان وجود الصحفيين على مقربةٍ منه، مما اضطره للافتراق عن صديقته عند الساعة الـ 12 منتصف الليل، وتركها تخرج وحدها من المكان، لتتمكن عدسات الكاميرات من التقاط عدة صورٍ لها، مؤكدة أنهما التقيا للتو وأنهما تحدثا فقط.

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وتجنبا لقيام الصحافيين بالتقاط صورٍ له أو مضايقته، قرر يامان البقاء في المكان لينام هناك تحت تأثير الكحول حتى ساعات الصباح الأولى، ليستقل بعدها سيارة أجرة كنوعٍ من التمويه ويذهب بها إلى منزله.

وبدت صديقة بطل "السيد الخطأ " في الصور التي التقطها لها الصحفيون ، في قمة الجمال والأناقة والانوثة ، مما جعلها حديث الصحافة التركية .

وعلى الرغم من وصف "صباح" التركية لمن كانت مع يامان بـ "الصديقة"، إلا أن صحيفة "حريات" وصفتها بـ "الحبيبة"، فيما لم يتضح بعد العلاقة التي تجمع يامان بتلك الفتاة الجميلة، ومن تكون.

ومن جهةٍ ثانية، انتشرت العديد من الأخبار مؤخرا، التي تؤكد أن مدير شركة إنتاج "goldfilmyapim" قرر عرض بطولة فيلم على كل من جان يامان" وأوزجي جوريل، سيضم أيضا ممثلين من طاقم عمل مسلسل "السيد الخطأ"، وذلك بعدما رأى الحملة الأخيرة التي قام بها محبو النجم التركي كردٍ على إيقاف المسلسل عند الحلقة الـ 14.

وكان جان يامان قد تمكن من الحصول على المرتبة الثالثة ضمن قائمة الممثلين والممثلات الأكثر شهرةً عالميا، وذلك بحسب قاعدة بيانات IMDB للأفلام والتلفزيون وألعاب الفيديو، التي كشفت مؤخرا عن قائمة أشهر النجوم حول العالم في الوقت الحالي.

يُذكر أن يامان، أثار حالة من الجدل يوم أمس، بعد تداول صورةٍ له ظهرت فيها حركة إصبعه خلال ربطة العنق بطريقة وصفها الجمهور بأنها بذيئة وأنه تعمد القيام بها، حيث أطل فيها بعد أيام من توقف مسلسله "السيد الخطأ"، ليؤكد البعض أن حركة إصبع الفنان هي رسالة أراد إيصالها لمن أوقف عمله الدرامي "السيد الخطأ"، وقد تكون قناة "فوكس" وفق معطياتهم، فيما دافع آخرون عنه مطالبين بعدم المبالغة في التفسيرات والأقاويل بحق النجم.



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