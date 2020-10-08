في هجوم عكسي عنيف.. هيا الشعيبي مخاطبة مفرح الشقيقي : "إذلف بعيد يالاه" (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٨ مساءً (دوت الخليج )

شنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هجوما عكسيا عنيفاً ، على الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي وعدد من المغردين الذين شنوا هجوماً شديدا عليها خلال الأيام القليلة الماضية، يتضمن اتهامها بالإساءة للمملكة.

وقالت الشعيبي عبر مشاركة لها على حسابها بموقع إنستغرام : "مستمرة في نجاحي والحمد لله والأصابع ما هي سواه ناس تحبك وناس تكرهك.. حسبي الله ونعم الوكيل ما راح اتأثر بأحد دام عندي ناس تحبني".

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وأضافت الفنانة هيا الشعيبي في سياق هجومها العكسي العنيف ، على الاعلامي مفرح الشقيقي، عبر تطبيق الاستوري بموقع "إنستغرام" قائلة : "بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قولتها يمكن أهلك بهل وضع مو أنا.. انا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالاه".

كما صرحت النجمة الكويتية، بأن حسابها الرسمي على "سناب شات" تم تهكيره، معلقة: "مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخره.. الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل بإذن الله".

وكان الإعلامي مفرح الشقيقي قد فتح النار على الفنانة هيا الشعيبي موجها لها تهمة الإساءة للسعودية في عزاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرًا إلى أنها لا بد أن تقدم اعتذراها بشكل صريح على هذه الإساءة.

وقال، عبر برنامجه على "روتانا خليجية" مهاجما نجمة الكويتية : "من يعتقد أنه يستطيع استغفال الجمهور السعودي بتمرير رسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو ترقيع إساءاته الوقحة غلطان".

وتعود بداية الأزمة إلى قيام هيا الشعيبي بنشر صورة تجمع أمير بلادها الراحل الشيخ صباح الأحمد، مع أمير قطر الحالي، إضافة إلى تعليق على الصورة تشيد فيه بمتانة العلاقة بين البلدين، وهو ما اعتبره مفرح الشقيقي وبعض المغردين السعوديون إساءة للمملكة، وعلى إثرها شنوا حملات هجوم عليها.

ولم يتوقف الموضوع عند هذا الأمر فقط، بل تداول المهاجمون السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بصدور أوامر تمنع الفنانة الشعيبي من المشاركة أو الظهور في القنوات السعودية مستقبلا، ولكنه لم يتم تأكيد هذه الأنباء من الجهات المعنية.





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