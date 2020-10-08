فيديو رقص لطبيبة وممرضات داخل مستشفى بالسعودية يثير موجة جدل (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٤ مساءً (دوت الخليج )

وثق مقطع فيديو، طبيبة وممرضات في إحدى المستشفيات السعودية وهن يرقصن داخلها بعدما ساهمن في إنقاذ مرضى بفيروس كورونا. وفق متابعين.

وكانت الطبيبة والممرضات يؤدين رقصة الأرنب الشهيرة والتي عرفها العالم عن الصينيين عندما ظهروا في مقاطع شبيهة يرقصون بعدما استطاعوا المساهمة في شفاء مرضى كورونا بالصين.

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وأظهر مقطع الفيديو طبيبة سعودية تقف على باب غرفة المرضى متخذة الإجراءات الاحترازية كاملة، وبدأت الرقصة ثم تبعتها مجموعة من الممرضات من داخل الغرفة ليرقصن على أنغام الموسيقى.

وأثار المقطع جدلًا بين المتابعين، حيث أشاد به معلقون ولم يروا فيه أي إثارة للجدل، معتبرين إياه فرحة بالإنجاز الذي تحقق، خاصة وأنه تم إرفاق المقطع بتعليق جاء فيه: "وقت المرح بعد التعب". لكنهن أيضًا لم يسلمن من الانتقادات.

وجاء في تعليقات المتابعين: "أبسط حقوقها تنبسط عمل ولا غير وقت العمل يكفي الجهد الجبار اللي يبذلونه وسط انتشار كورونا وهم في الخط الاول وش بيصير يعني رقصو طلع الضغط الي فيها وين مكانهم والله لاروح واردح معاهم"، و"يقلدون رقصة الأرنب اللي اشتهرت بالصين واللي اعتقد انها تدلّ على الفرحة والبهجة".

وطالب عدد آخر من المتابعين بمحاسبتهن بزعم أنه لا يجوز لهن الظهور في مثل هذا الفيديو كونهن في مكان العمل، مطالبين بالقبض عليهن، إلا أن البعض اعترض وتساءل عن التهمة التي يمكن أن توجه لهن.

وتراجعت إصابات فيروس كورونا في السعودية للأسبوع الثاني على التوالي؛ إذ أعلنت وزارة الصحة في إحاطة صحفية، حول آخر مستجدات فيروس كورونا امس الأربعاء، تسجيل 468 إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات المؤكدة 337,711 حالة، مقابل تعافي 596 حالة، ويصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 323,208 حالة، ووفاة 24 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة 4,947 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.



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