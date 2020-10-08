نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ذبابة على رأس نائب “ترامب” تحول المناظرة الأمريكية إلى مسخرة.. وبايدن يحمل المضرب لقتلها (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدرت “ذبابة” مشهد المناظرة لنيابة الرئيس الأميركي، بين الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس، الأربعاء، حتى أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تبادل بنس وهاريس التهم وناقشا قضايا عديدة، خطفت ذبابة صغيرة الأضواء، عندما حطت على رأس بنس، وبقت هناك في حين لم يشعر هو بوجودها .

قد يهمك أيضًا:

أول فيديو للحظة القبض على “عنتيل الجيزة” المتهم بـ58 جريمة شرف أخلاقية في مصر.. شاهد كيف انتقم منه الأهالي؟

هل تذكرون الفنانة السعودية “ريماس منصور” نجمة مسلسل “مخرج7”؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت وأثارت الجدل بين الفتيات! (فيديو)

ذبابة على رأس نائب “ترامب” تحول المناظرة الأمريكية إلى مسخرة.. وبايدن يحمل المضرب لقتلها (شاهد)

بشار الأسد يعلن استعداده للتطبيع مع إسرائيل بهذا الشرط الوحيد!!

سبب مفاجئ لطول الأعمار ومكافحة الشيخوخة.. كلمة السر في الماء الساخن

العثور على ثروة وأموال القذافي في تركيا!!.. شاهد المفاجأة كم تبلغ ؟؟ (فيديو)

قائد الطائرة الرئاسية الخاصة بالسادات ومبارك ينبش الأسرار وماذا حدث مع رئيس اسرائيل

أسرع مشروب لتنزيل السكر في الدم

ترامب يكشف عن الشركة التي منحته العقار الذي ساعده بشفائه من كورونا (الاسم)

كويتي يطلق النار على خادمته داخل المنزل !

نبتة رخيصة الثمن تعالج الالتهابات وفقر الدم ومفيدة جدًا للكبد.. لا تستغني عنها

هل تذكرون ‘‘الطبيب السفّاح’’ الذي كان يقتل مرضاه بـ"الأنسولين"؟؟.. هكذا كانت نهايته يوم أمس

فتاة سعودية تُحرج مذيع “بي بي سي” خلال بث مباشر.. شاهد كيف تلعثم وكيف جاه الرد؟؟ (فيديو)

علماء يكشفون فصيلة الدم الأكثر خطورة

هذا ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

هكذا ظهرت فيفي عبده بالحجاب وبدون مكياج لتعلن عن مرضها الذي أقعدها وتعتذر لـ إلهام شاهين! فيديو

بندر بن سلطان بن عبدالعزيز يكشف سبب قطع السعودية للعلاقات مع ياسر عرفات وموقفها آنذاك من القضية الفلسطينية! شاهد

مليونير يشتري مبنى بنك رفض منحه قرضًا ويحوله إلى متجر‎!!.. كيف حدث ذلك؟؟

طبيب البيت الأبيض يكشف آخر تطورات حالة ترامب الصحية.. وهذا ما حدث لفيروس كورونا !

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 4 فناجين قهوة يوميًأ..!! (دراسة مذهلة)

هل تذكرون بطل وادئ الذئاب ‘‘مراد علمدار’’؟؟.. شاهدوا ماذا فعل بهاتف زوجته وأصبح مهدد بالسجن 12 عاما!! صور

أوامر عليا في السعودية ضد فنانة كويتية والسبب أمير قطر!!

ذعر كبير في مصر بعد اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة (صور)

أكل ‘‘الجزر’’ يحمي العين وينظم السكر ويخفض مستويات الكوليستيرول في الدم ويقوي المناعة.. وفائدة مدهشة للنساء



فتاة تشوه وجه والدها في الكويت بمادة حارقة لسبب غريب

علامة في “الوجه” تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة.. وإليك طريقة الوقاية

وافد في السعودية ربط طفلة وانهال عليها بالسوط.. وعند القبض عليه كانت المفاجأة

خبيرة تغذية تحذر من الخضروات: في هذه الحالة تتحول إلى سم يفتك بالجسم ويسبب الأمراض المزمنة

سر ظهور “الكرش” بشكل مفاجئ .. وأسرع طريقة للتخلص منه

فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. أحرص على تناولها!

أول فيديو للحظة وصول أردوغان إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ الصباح .. شاهد كيف تم استقباله ومن كان في ترحيبه!

أردوغان غاضبًا: هذا الرئيس وقح وقليل أدب وعليه أن يعرف حدّه.. شاهد من يكون؟؟



مشروب بسيط لعلاج القولون ينهي معاناتك

أردوغان مع أمير الكويت الجديد نواف الأحمد وأمير قطر تميم بن حمد.. وبن زايد وابن سلمان في ترقب!!.. مالذي يحدث خلف الكواليس؟

تسريب مقطع فيديو لرئيس هذه الدولة العربية من داخل القصر وفتح تحقيق عاجل.. شاهد

إذا ظهرت هذه العلامة في “لون بشرتك” فهي تدل على احتمال إصابتك بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة!



معدن هام تلقاه “ترامب” يقي الجسم من كورونا ويمنع الوفاة.. تعرف عليه

لمرضى السكري وضغط الدم وسرطان القولون.. إليكم 6 فوائد صحية للمشي بعد الأكل

إذا ظهرت هذه العلامة في “فمك” فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء في جسمك

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

وبقيت الذبابة على رأس بنس لدقيقتين كاملتين، مما جعلها “بطلة المشهد” خلال المناظرة، حيث انهالت التغريدات الساخرة على موقع تويتر التي تطرقت للواقعة.

واستخدمت كلمة “الذبابة” على موقع تويتر 700 ألف مرة، منذ ظهورها خلال المناظرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تكسر حاجز المليون ، بحسب سكاي نيوز .

ومن جهته ، نشر بايدن على حسابه الرسمي صورة ساخرة له، حاملا مضرب ذباب. لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــــــــــا