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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة ضبط الجزار “عنتيل الجيزة”، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة.

ضربه وتمزيق ملابسه

ويسجل مقطع الفيديو، التحفظ على المتهم من جانب عدد من المواطنين في مصر، حيث قاموا بضربه وتمزيق ملابسه، وفقاً لـ”اليوم السابع” المصرية.

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أول فيديو للحظة القبض على “عنتيل الجيزة” المتهم بـ58 جريمة شرف أخلاقية في مصر.. شاهد كيف انتقم منه الأهالي؟

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وسادت حالة من الغضب بين المواطنين بمحافظة الجيزة، بعد انتشار مقاطع فيديو لجزار يقيم علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وعقب تداول الفيديوهات، تمكن عدد من المواطنين المتضررين، من التحفظ على الجزار، والاعتداء عليه بالضرب، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من إنقاذه قبل الفتك به، واقتياده إلى قسم الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة.

ممارسة الرذيلة

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم كان ينتهز فرصة انشغال السيدة التي يمارس الرذيلة معها، ويصورها دون علمها، حتى يتمكن من ابتزازاها وتهديدها بمقاطع الفيديو المخلة، ويجبرها على ممارسة الرذيلة معه مرة أخرى، كما كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان يلتقي بالسيدات بإحدى الشقق، ويقيم علاقة معهن بغرفة خالية من الأثاث، تتواجد بها مرتبة أسفنجية بأرضية الغرفة.

وتحفظ رجال المباحث على الهاتف المحمول الخاص “بعنتيل الجيزة”، وتبين احتواؤه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو جنسي له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت، وتم التوصل من خلال فحص مقاطع الفيديو، إلى هوية 3 سيدات ظهرن معه، فى أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة تمهيدا للتحقيق معهن إذا استدعت التحقيقات ذلك.