نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بشورت ضيق.. ميرهان حسين تستعراض أردافها.. والجمهور يصطاد شيئاً غريباً في ظهرها المكشوف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

أثارت الفنانة ميرهان حسين، مجددًا الجدل حولها، بعد تداول صفحات إخبارية متخصصة في مجال الفن، مجموعة صور لها وصفها معلقون بالجريئة.

وظهرت الفنانة حسين في الصور المتداولة، بشورت قصير وضيق، وفانيلة مكشوفة الصدر والظهر، وفي عدة وضعيات ، منها وهي تستعرض أردافها باتجاه الكاميرا، وتستعرض اجزاء أخرى من جسدها وهي منحنية إلى الخلف.

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والملفت هو اصطياد العديد من المتابعين لوشم غريب في ظهر الفنانة ميرهان حسين، لم يعرف إن كان فقرة مكتوبة بإحدى اللغات القديمة أم عبارة عن رسم ..

وتساءلوا في تعليقاتهم عن ذلك الشيء الذي اصطادوه من على ظهرها، وعن اللغة التي كتب أو رسم بها وكذا عما يعني مضمونه .

متابعون آخرون، بدورهم ، تحدثوا حول جراءة الفنانة وتجاوزها كعادتها لقيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري . حسب قولهم.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى قيام البعض بكتابة تعليقات مليئة بألفاظ التحرش والإيحياء الجنسي ، مع رموز تعبيرية لنار ملتهبة ووجوه مسرورة وورود وقلوب..

يأتي ذلك بعد مشاركة الفنانة ميرهان حسين، مؤخراً متابعيها عبر حسابها على إنستغرام، بمقطع فيديو وصفه البعض بأنه يتضمن أجرأ مشاهد إغراء للفنانة.

وعلقت ميرهان، على مقطع الفيديو الذي وصلت مدته إلى دقيقة و12 ثانية قائلة : "لاقيت الحل للرد على الأرقام الغريبة اللي بيتصلوا بيا 785 مرة وراء بعض". ثم تقوم بالرد على اتصال وردها عبر تلفونها الجوال ، بواسطة بالونة غيرت صوتها المعتاد بصوت آخر، بعدها تترك التلفون بطرف السرير الذي تجلس عليه ، وتقوم بحركات جريئة ومثيرة .

ويظهر مقطع الفيديو، الفنانة المصرية، وهي تدخل في نوبة ضحك وصراخ ساخنة ومتواصلة كما يسمع في نفس الوقت ضحك وصراخ فتاة أخرى كانت في نفس الغرفة في منزلها دون أن تظهر على الكاميرا ، وتخلل نوبة الضحك والصراخ نفخ الفنانة للهواء في بالونة كبيرة مربوطة بحبل رفيع ببالونات أخرى ، وقيامها بإلقاء جسدها على السرير ورفع رجليها إلى الأعلى..

الجمهور المتابع للفنانة حسين، تفاعل سريعا مع مشاركتها بالفيديو، وكان في المقدمة الفنانة المصرية سوسن بدر التي علقت بإيموجي ضحك تبعتها بالقول : عاجبتني الفكرة" .

واوضح متابع بأن الحل الذي تتحدث عنه الفنانة ميرهان، قد انكشف ولا جدوى منه ، حيث قال : "طب ما كدا هو شاف الفيديو وعرف اللي فيها وهيتصل تاني" .

متابعون كثر ، أبدوا حبهم الشديد للفنانة المصرية ، وتغزلوا وتحرشوا بها بشكل فاضح، ووصفوها ب" ملكة جمال الكون، وبأرق امرأة، وصاحبة الدم العسل".

وآخر أعمال الفنانة ميرهان حسين ، مشاركتها ضمن أبطال مسلسل "ختم النمر" بجانب بطل العمل أحمد صلاح حسني، ومجموعة من النجوم وأبرزهم نسرين طافش، وإسلام جمال، وعفاف شعيب، وتامر شلتوت، وأمير صلاح، ورشدي الشامي وآخرين.

ويمثل مسلسل "ختم النمر" البطولة الدرامية الأولى المطلقة للفنان أحمد صلاح حسني مع ميرهان حسين، وعُرض قبل وقت قصير وحقق نسب مشاهدات عالية.

يذكر أن ميرهان حسين، شاركت في الأفلام السينمائية ، منها : عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت ، قيد عائلي.



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