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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتفاخ المعدة ليس عادة مدعاة للقلق ولكنه عرض لعدد من الحالات الصحية الخطيرة. في الواقع ، يمكن أن يشير انتفاخ المعدة إلى حالة غير قابلة للشفاء.

عادة ما يُعزى انتفاخ المعدة إلى تراكم الغازات في الجهاز الهضمي (GI). الجهاز الهضمي عبارة عن سلسلة من الأعضاء المجوفة المرتبطة في أنبوب طويل ملتوي من الفم إلى فتحة الشرج. إذا كنت قد حوصرت الريح ، فهذا يعني أن مرور الغاز عبر هذه القناة قد أصبح مسدودًا. النتائج؟ ترى الريح ملجأ في معدتك ، مسببة تورمًا مؤلمًا وتشنجات في البطن.

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حالة خطيرة وغير قابلة للشفاء وأمراض مزمنة تدل عليها هذه العلامة في الجسم.. ما عليك معرفته وفعله (نصائح مهمة)

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ومع ذلك ، فإن هذا ليس السبب الوحيد لانتفاخ المعدة. الشكوى مرتبطة أيضًا بعدد من الحالات الصحية الخطيرة.

يعد مرض باركنسون من أخطرها. حالة تتلف فيها أجزاء من الدماغ تدريجيًا على مدار سنوات عديدة.

ينتج مرض باركنسون عن فقدان الخلايا العصبية في جزء الدماغ الذي يتواصل مع الجهاز العصبي للمساعدة في التحكم في حركة الجسم وتنسيقها.

بالإضافة إلى مشاكل الحركة المحسوسة ، مثل الرعشة ، يمكن أن تسبب شكاوى في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ المعدة.

اكيف؟ تشرح مؤسسة باركنسون: "التغييرات الدماغية نفسها في مرض باركنسون والتي تسبب التصلب وبطء الحركة تؤثر أيضًا على العضلات المسؤولة عن البلع ودفع الطعام عبر الجهاز الهضمي".

يمكن أن يحدث الغثيان أو الانتفاخ عندما تفرغ المعدة محتوياتها في الأمعاء الدقيقة ببطء شديد ، كما تقول.

لسوء الحظ ، لا يوجد علاج حاليًا لمرض باركنسون ، ولكن العلاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض والحفاظ على جودة حياتك ، كما تضيف NHS.

أسباب خطيرة أخرى للانتفاخ

يمكن أن يكون الانتفاخ أيضًا علامة على عدد من السرطانات ، مثل سرطان القولون والمبيض والمعدة والبنكرياس ، وفقًا لهارفارد هيلث.

يمكن أن يكون علامة على حالة التهاب الأمعاء ، والإمساك ، وعدم تحمل اللاكتوز ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، كما تقول الهيئة الصحية.

من المؤشرات الرئيسية للأعراض المذكورة أعلاه "الانتفاخ المفاجئ" ، وفقًا للدكتور كايل ستالر ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد.

وأوضح: "معظم الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ يبدأون في الشعور به في سن مبكرة. ولكن إذا أصيب شخص ما بالانتفاخ فجأة في سن أكبر ، فهذا أحيانًا علامة حمراء تخبرني أن شيئًا ما قد تغير ويحتاج إلى التحقيق".

إذا استمر الانتفاخ المفاجئ لأكثر من بضعة أيام ، فأبلغ طبيبك أخصائي الجهاز الهضمي بالأعراض ، كما يقترح هارفارد هيلث.

نصائح عامة للمساعدة الذاتية للتخفيف من الانتفاخ

في كثير من الأحيان ، يكون الانتفاخ نتيجة ابتلاع الكثير من الرياح وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لعلاج ذلك.

نصيحة بسيطة للمساعدة الذاتية هي محاولة عدم ابتلاع الكثير من الهواء.

وفقًا لـ NHS ، يمكنك القيام بذلك عن طريق:

لا تتحدث وتناول الطعام في نفس الوقت

الجلوس لتناول الطعام (الجلوس في وضع مستقيم وعدم الانكماش)

تقليل كمية المشروبات الغازية التي تتناولها

توقف عن مضغ العلكة والمضغ وفمك مغلق حتى لا تفرط في الهواء.

يمكن أن يساعد أيضًا في الحد بشكل كبير من الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الرياح والانتفاخ.

يحذر NHS من أن بعض أسوأ المذنبين يشمل الفاصوليا والبصل والبروكلي.

نصيحة أقل شهرة لتقليل الانتفاخ

يمكن أن يساعد تخفيف التوتر أيضًا على تهدئة مشاكل الانتفاخ لأن القناة الهضمية تستجيب للتوتر الحديث بنفس الطريقة التي تستجيب بها للخطر الحقيقي.

يوضح هولاند وباريت: "هرمونات التوتر تعني أن جسمك يحاول تحويل الدم بعيدًا عن الأمعاء وإلى العضلات كجزء من الاستجابة للقتال أو الهروب".

لمكافحة التوتر ، اهدف إلى تناول الغداء بعيدًا عن مكتبك في العمل ، وجعل أوقات الوجبات تجربة مريحة ، كما ينصح الجسم الصحي.

ويضيف: "يمكن أن تساعدك اليوجا والتأمل والتدليك على الاسترخاء".

المصدر: ديلي اكسبرس