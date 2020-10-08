شاهد لحظة وصول ‘‘أردوغان’’ إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ الصباح .. وكيف تم استقباله ومن كان في ترحيبه!

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عدن - نيرة ابو خليفة - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العاصمة الكويتية، في زيارة رسمية. وحطت طائرة الرئيس أردوغان في مطار الكويت الدولي، في تمام الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي لتركيا. جديد أخبار دوت الخليج: وكان في استقباله لدى وصوله المطار، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وسفيرة تركيا في الكويت عائشة خليل قويتاك. وأعرب أردوغان لأمير الكويت، عن تعازيه في وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويرافق أردوغان في زيارته إلى الكويت، وزراء؛ الخزانة والمالية براءت ألبيراق والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو والدفاع خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

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