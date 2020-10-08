أمير الكويت الجديد يعيّن هذه الشخصية البارزة وليًا للعهد .. شاهد من يكون؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - اختار أمير الكويت الجديد، نواف الاحمد الجابر الصباح، أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، تصريحه بأن الأسرة الحاكمة باركت تزكية الأمير نواف للشيخ مشعل وليا للعهد، متمنية له "التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت". جديد أخبار دوت الخليج: ويتولى الشيخ مشعل (80 عاما)، وهو الابن السابع للأمير الراحل أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ عام 2004، ويعد مسؤولا أمنيا مؤثرا في البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومحللين اعتبارهم أن الأمير الجديد قد يسلم جزء ملموسا من مسؤولياته إلى ولي عهده الذي سيتعين عليه التصرف بسرعة لمعالجة القضايا المحلية العالقة.

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