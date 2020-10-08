هيا الشعيبي ترفع شكوى بمفرح الشقيقي بعد ساعات من شنها هجوماً عكسياً عنيفاً عليه (صور وفيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٣ مساءً (دوت الخليج )

رفعت النجمة الكويتية هيا الشعيبي ، مساء اليوم شكوى بالمذيع السعودي مفرح الشقيقي، الى سفارة بلادها لدى المملكة، على خلفية اتهامه لها بالإساءة للسعودية وإطلاقه عليها عدة أوصاف مسيئة "وهابطة" وفقاً لمغردون كويتيون.

وارفق المغردون بالنبأ الذي تداولونه بشأن الشكوى، منشور للفنانة هيا الشعيبي على خاصية الاستوري في حسابها بتطبيق انستغرام، يؤكد قيامها برفع شكوى بالمذيع مفرح الشقيقي، لسفارة دولة الكويت في الرياض ، لتتخاطب بدورها مع الجهات المعنية السعودية، حول هجوم واتهامات الشقيقي.

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وكان المذيع السعودي مفرح الشقيقي قد شن خلال الأيام القليلة الماضية، هجوماً شديدا على النجمة الكويتية هيا الشعيبي ، متهماً إياها بالإساءة للسعودية في عزاء الشيخ صباح الأحمد.

وقال “الشقيقي” إن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مشهور أو فنانة في خطأ، وعليه يجب أن يُغلق “باب حُسن النوايا” وفقاً للمذيع السعودي

وأضاف مفرح الشقيقي في برنامجه على “روتانا خليجية”: “من يعتقد أنه يستطيع استغفال الجمهور السعودي بتمرير رسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو ترقيع اساءاته الوقحة غلطان”.حسب تعبيره

وطالب “هيا” باعتذار صريح، واصفاً ما قامت به “بالمعيب والمسيء”.على حد وصفه

وقال إن الشعب السعودي “يُخرس ويُلجم ويُحجّم ويقزّم من يسيء لوطنه وقيادته” . كما قال.

وتداول عدد من المغردين السعوديين بموقع تويتر أنباء عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الفنانة الكويتية هيا الشعيبي . إلا أن الجهات المعنية لم يصدر عنها ما يؤكد صحة هذه الأنباء.

من جهتها شنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هجوما عكسيا عنيفاً على الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي وعدد من المغردين ،الذين اتهموها بالإساءة للمملكة، عبر مشاركة لها على حسابها بموقع إنستغرام .

وقالت الشعيبي في سياق هجومها العكسي العنيف، مخاطبة الشقيقي، : "مستمرة في نجاحي والحمد لله والأصابع ما هي سواه ناس تحبك وناس تكرهك.. حسبي الله ونعم الوكيل ما راح اتأثر بأحد دام عندي ناس تحبني".

وأضافت مخاطبة مفرح، عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع "نستغرام: "بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قولتها يمكن أهلك بهل وضع مو أنا.. انا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالاه".

كما صرحت النجمة الكويتية، بأن حسابها الرسمي على "سناب شات" تم تهكيره، معلقة: "مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخره.. الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل بإذن الله".

وتعود بداية الأزمة إلى قيام مفرح الشقيقي، بتدشين هجومها على هيا الشعيبي، عقب نشرها صورة تجمع أمير بلادها الشيخ نواف الأحمد الصباح مع أمير دولة قطر تميم بن حمد ، خلال مشاركة الأخير في مراسم تشييع جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلقت عليها بعبارة تشيد بمشاركة أمير قطر في مراسم تشييع جثمان الأمير الراحل وبمتانة العلاقة بين البلدين، وهو ما اعتبره مفرح الشقيقي وبعض المغردون السعوديون إساءة للمملكة، وعلى إثرها شنوا حملات هجوم عليها.





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