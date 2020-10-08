نجمة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو مسرب صدم الجماهير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٣ مساءً (دوت الخليج)

تداولت وسائل إعلام تركية، فيديو مسرب للنجمة التركية الحسناء ناصليهان أتاغول بطلة مسلسل "حب أعمى"، وهي بوضعية فاضحة.

وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن الفيديو يعود خلال مشاركة النجمة مع النجم التركي أنجين أكيوريك مسلسل “ابنة السفير” الذي نال نسبة مشاهدة عالية جدًا.

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وبسبب الفيديو تعرضت النجمة لإنتقادات كثيرة، ولغضب كبير من جمهورها بعد تأديتها لمشهد جنسي على التخت، واكتشاف أنجين أن نسليهان فقدت عذريتها في سياق المسلسل.

وكان أثنى أنجين على شريكته في “ابنة السفير” ووصفها بالمرأة الجميلة التي تجذب كل الأنظار وتسحر الجميع أينما تواجدت.

تغزل بها مطوّلًا بعد تصدر مسلسلهما الجديد (ابنة السفير) نسب المشاهدة وقال: (هذه السيدة الجميلة لها سحر خاص وطاقة إيجابية تتمتع بها تجعل الجميع ينجذبون إليها دون أن يشعروا).





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