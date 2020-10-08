نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قلة النوم سبب رئيسي لمضاعفات صحية خطيرة.. 5 نصائح بسيطة كافية لحمايتك من تلك المضاعفات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كيفية النوم: النوم ضروري لوظيفة الجسم الصحية ، وعدم الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يكون ضارًا. يوضح أحد الخبراء سبب أهمية النوم.

النوم أمر حيوي لصحتنا الجسدية والعقلية - وهو وقت لجسمنا لإصلاح نفسه. النوم الجيد لا يقل أهمية عن تناول نظام غذائي متوازن وتقليل التوتر وممارسة الرياضة لصحتنا الجسدية والعقلية. تحدثت الدكتورة ليندا شو ، عالمة الأعصاب وعلم النفس التجاري وأخصائي التغيير حصريًا مع Express.co.uk لمناقشة أربع حقائق عن النوم قد لا تكون على دراية بها.

قد يهمك أيضًا:

أول فيديو لإسرائيليين يمارسون طقوس يهودية في الإمارات بعد اتفاق التطبيع.. شاهد



قلة النوم سبب رئيسي لمضاعفات صحية خطيرة.. 5 نصائح بسيطة كافية لحمايتك من تلك المضاعفات

أول رد للداعية السعودي “عايض القرني” على تصريحات بندر بن سلطان وهجومه العنيف تجاه قيادات فلسطين!!

المؤسس عثمان يخطف الأنظار مجددًا في الحلقة28 الأولى من الموسم الجديد.. انظمام نجوم جديدة وأحداث ساخنة (شاهد الحلقة)

أسوأ وأضعف 10 جوازات سفر على مستوى العالم.. نصفها دول عربية (الاسماء)

قرار ”عالمي“ ضد قناة المسيرة الحوثية.. صورة

العثور على آلاف البراميل دفنها “معمر القذافي” في هذا المخبأ السري لصناعة أسلحة نووية.. ومفاجأة بشأن ما وجدوه بداخلها

حالة خطيرة وغير قابلة للشفاء وأمراض مزمنة تدل عليها هذه العلامة في الجسم.. ما عليك معرفته وفعله (نصائح مهمة)

أول فيديو للحظة القبض على “عنتيل الجيزة” المتهم بـ58 جريمة شرف أخلاقية في مصر.. شاهد كيف انتقم منه الأهالي؟

هل تذكرون الفنانة السعودية “ريماس منصور” نجمة مسلسل “مخرج7”؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت وأثارت الجدل بين الفتيات! (فيديو)

ذبابة على رأس نائب “ترامب” تحول المناظرة الأمريكية إلى مسخرة.. وبايدن يحمل المضرب لقتلها (شاهد)

بشار الأسد يعلن استعداده للتطبيع مع إسرائيل بهذا الشرط الوحيد!!

سبب مفاجئ لطول الأعمار ومكافحة الشيخوخة.. كلمة السر في الماء الساخن

العثور على ثروة وأموال القذافي في تركيا!!.. شاهد المفاجأة كم تبلغ ؟؟ (فيديو)

قائد الطائرة الرئاسية الخاصة بالسادات ومبارك ينبش الأسرار وماذا حدث مع رئيس اسرائيل

أسرع مشروب لتنزيل السكر في الدم

ترامب يكشف عن الشركة التي منحته العقار الذي ساعده بشفائه من كورونا (الاسم)

كويتي يطلق النار على خادمته داخل المنزل !

نبتة رخيصة الثمن تعالج الالتهابات وفقر الدم ومفيدة جدًا للكبد.. لا تستغني عنها

هل تذكرون ‘‘الطبيب السفّاح’’ الذي كان يقتل مرضاه بـ"الأنسولين"؟؟.. هكذا كانت نهايته يوم أمس

فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. أحرص على تناولها!

أول فيديو للحظة وصول أردوغان إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ الصباح .. شاهد كيف تم استقباله ومن كان في ترحيبه!

قال الدكتور شو: "يحتاج الشخص العادي ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة".

وتابعت: "ما يقرب من نصف (48 في المائة) البالغين في المملكة المتحدة أفادوا بأنهم لا يحصلون على قسط كاف من النوم. مع 23 بالمائة فقط خمس ساعات في الليلة.

يعاني ثلثا (67٪) من البالغين في المملكة المتحدة من اضطراب النوم بانتظام.

"لن تؤذيك ليلة أو ليلتان من قلة النوم ، لكن الحرمان من النوم على المدى الطويل سيقلل من جودة حياتك ويعرضك لخطر الإصابة بحالات طبية خطيرة ، كما يجعلك تشعر بتقلب المزاج ، ويضعف تركيزك ومشكلتك- حل المهارات ، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب ، وقد تتطور إلى مشاكل في العلاقات والعمل ".

النوم من أجل الصحة العقلية

قال الدكتور شو إن ليلة أو ليلتين من النوم المتقطع أو غير الكافي ستجعلك تشعر بقصر المزاج ، وتقلب المزاج والتشوش.

وأوضحت: "إن التقليل من النوم لفترات طويلة يعرضك لخطر الإصابة باضطرابات مثل الاكتئاب والقلق.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب ينامون غالبًا أقل من ست ساعات في الليلة ، مما يعني أنهم لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم العميق ونوم الريم ، وهو الوقت الذي يستعيد فيه الدماغ.

"في دماغ مريض يعاني من الأرق المزمن ، تكون الخلايا العصبية أكثر" إثارة "وستجعل الشخص يشعر بأنه" سلكي "مما يؤدي إلى صعوبة النوم.

"في هذه المواقف ، قد يحتاج الدماغ إلى التدريب للسماح لك بالنوم على سبيل المثال باستخدام العلاج بالتنويم المغناطيسي."

النوم ضروري للعمل

قال الدكتور شو إن النوم ضروري لوظيفة الدماغ كما هو الحال عندما نقوم بتوحيد المعلومات والذكريات من اليوم ، وتحسين الذاكرة والأداء وحل المشكلات والإبداع.

نصحت: "إجبار عقلك على العمل بشكل جيد في الليل على حساب النوم المناسب لا يفضي إلى الرفاهية أو النجاح الوظيفي."



النوم يحسن التعلم

يساعد النوم على التعلم من خلال مساعدتك على التركيز وتعلم معلومات جديدة ، وتقوية الذكريات وإنشاء اتصالات أقوى بين خلايا الدماغ.

قال الدكتور شو: "هذا يعني أن المعلومات تنتقل من جزء من الدماغ إلى جزء آخر بشكل أكثر كفاءة ، مما يحسن قدرتك على تذكر المعلومات التي تعلمتها.

"لقد وجدت الدراسات أن النوم يساعدنا في الحفاظ على أعظم ذكرياتنا وتقليل ذكرياتنا الأقل أهمية.

"بدون نوم كافٍ ، ستجد أدمغتنا على الأرجح صعوبة في التمييز بين الاثنين."

النوم هو وقت الإصلاح

يحذر الدكتور شو "عندما تنام ، يرسل جسمك المزيد من الأكسجين إلى عضلاتك ويصلح أي إصابات في العضلات".

أنت في خطر أكبر من آلام الظهر وإصابة العضلات والعظام إذا كنت لا تنام بما يكفي.

"كما أن تدفق السائل النخاعي في الدماغ يزيل السموم التي تتراكم خلال النهار ، بما في ذلك التمثيل الغذائي من المنتجات الموجودة في مرض الزهايمر (AD) يتم التخلص منها بعيدًا مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر."

نصائح النوم

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ، فستساعدك جولة منتظمة قبل النوم على الاسترخاء والاستعداد للنوم ، وفقًا لـ NHS.

تنصح هيئة الصحة: ​​"أولاً وقبل كل شيء ، حافظي على ساعات نوم منتظمة. يعمل هذا على برمجة الدماغ وساعة الجسم الداخلية للتعود على روتين محدد.

يحتاج معظم البالغين ما بين 6 و 9 ساعات من النوم كل ليلة. من خلال تحديد الوقت الذي تحتاجه للاستيقاظ ، يمكنك تعيين جدول منتظم لوقت النوم.

"من المهم أيضًا محاولة الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم. في حين أنه قد يبدو فكرة جيدة أن تحاول تعويض النوم بعد ليلة سيئة ، فإن القيام بذلك بشكل منتظم يمكن أن يعطل روتين نومك أيضًا ".

يُنصح أيضًا بالتأكد من الاسترخاء قبل النوم ، على سبيل المثال الاستحمام بماء دافئ أو القيام بتمارين الاسترخاء أو القراءة والتأكد من أن غرفة نومك مناسبة للنوم (مظلمة وهادئة ومرتبة ودرجة حرارة أفضل 18 درجة مئوية و 24 درجة مئوية).

المصدر: ديلي اكسبرس