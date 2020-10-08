ماحقيقة اعتقال هيا الشعيبي من قبل المباحث الكويتية بسبب فيديو فاضح؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٠ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرا مفاده اعتقال الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من قبل مباحث أمن الدولة بعد نشر فيديو يحمل ايحاءات جنسية على حسابها في سناب شات.

يأتي ذلك بعد ساعات من تداول أنباء عن اختراق حساب هيا الشعيبي على موقع سناب شات من قبل مجموعة من الهاكرز ونشر مواد فاضحة.

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وكانت الشعيبي رفعت في وقت سابق اليوم شكوى بالمذيع السعودي مفرح الشقيقي، الى سفارة بلادها لدى المملكة، على خلفية اتهامه لها بالإساءة للسعودية وإطلاقه عليها عدة أوصاف مسيئة "وهابطة" وفقاً لمغردين كويتيين.

وعاد اسم الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى التداول من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد الاتهامات التي لاحقتها بالإساءة إلى المملكة عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.

وكان مغردون سعوديون، قد اتهموا هيا الشعيبي بالإساءة إلى بلادهم وذلك بسبب صورة لأمير قطر تميم بن حمد نشرتها الشعبي عبر حسابها على انستغرام حيث علقت كاتبة: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك" في إشارة واضحة منها إلى عدم مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم #هيا_الشعيبي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة، مؤكدين أن الدراما السعودية كانت السبب في نجاح هيا الشعيبي الفني.





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