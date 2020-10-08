إبنة أحمد السقا تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالبكيني (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

أثارت صورة حديثة للفنان المصري أحمد السقا، وبجواره "إبنته"وهي ترتدي البكيني، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد قيام فائز مواطنته الفنانة ياسيمن عبد العزيز، بنشرها على موقع إنستغرام.

وعلق فائز ياسمين عبد العزيز، على الصورة قائلًا: " السقا وابنته القمر"، وعلى الفور استنكر عدد كبير من جمهورها ورواد منصات التواصل، قوله إن تلك الفتاة إبنة الفنان السقا، مؤكدين بأنه ليس لديه سوى ولدان فقط .كما استنكروا احتضانه لها.

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وقالوا : "أخبار كذب السقا معندوش بنات" ، "بنته ايه بس بلاش هبد"، " مش بنته بطلوا هبد دوروا على الصور الحقيقية ما تستاهلوش"، " السقا معندوش بنات عنده حمزة وياسين" ، "هذه حبيبته الجديدة وما يجوز يحتضنها امام الكاميرا". وهنالك تعليقات أخرى كثيرة بنفس السياق.

وفيما دعا قلة من المتابعين ، للسقا والفتاة التي بجواره، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويسعدهما ، ذهب عدد آخر من المتابعين لكتابة تعليقات تتغزل بالفتاة دون ذكر أو إشارة بشأن أن كان السقا والدها أم لا.

View this post on Instagram السقا وبنته القمر ❤???? تابعوهاا باه ???????? @yassmeinsabry @yassmeinsabry . . ‏. ‎#بوستات #هي_وبس #الصحاب #كاجوال #الكومنت_الفصيل #حالات_واتساب #فاشون #سهي_موسي #مصطفي_خاطر #الكومنت_الساخر #ابله_فاهيتا #مسرح_مصر #الاء_ايمن #مي_حلمي #سهر_الصايغ #تابعوه #هنا_شيحة #سهي_موسي #هند_الخضري #ابو_العروسة #جيجي_عوض #ندا_زهره #الكومنت_الفشيخ #تامر_حسني #معدي_الناس #فاشون_بلوجر #الساحل_الشمالي #english4us #egyptfashion A post shared by ياسمين عبدالعزيز ✪ (@exclusive_elnogoom) on Sep 13, 2020 at 8:49am PDT





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