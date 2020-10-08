نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر على ظهر زوجها وبين حضنه.. مي عمر تحتفل بذكرى زفافهما بملابس تكشف نصفها الأسفل (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٠ مساءً (دوت الخليج )

أحتفلت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ، بمرور 10 سنوات على زواجهما، وحرصا على مشاركة الجمهور بصور رومانسية جريئة لهما.

ونشرت مي عمر عبر حسابها على موقع انستغرام، مساء اليوم 10 صور جمعتهما بزوجها في أوضاع مختلفة، حيث ظهرت في حضنه مرة وفوق ظهره مرة ثانية، وعلى كتفيه مرة اخرى، كما حملها في عدة صور وقبّلها في صورة أخرى، وهي مرة بملابس تكشف نصفها الأسفل، ومرة بملابس ضيقة تكشف صدرها وتبرز مفاتنها ومرة بملابس تكشف معظم جسدها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

إبنة أحمد السقا تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها بالبكيني (شاهد)

ماحقيقة اعتقال هيا الشعيبي من قبل المباحث الكويتية بسبب فيديو فاضح؟

نجمة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو مسرب صدم الجماهير

هيا الشعيبي ترفع شكوى بمفرح الشقيقي بعد ساعات من شنها هجوماً عكسياً عنيفاً عليه (صور وفيديو)

نجل مبارك يوبخ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دمك خفيف

أقوى إطلالة إغراء.. منى زكي تحول الماء إلى كرة قدم وتكشف المستور (صور)

نجوى كرم تتصدر قوقل السعودية بعد عرض الحلقة الأولى من ذا فويس

تفاصيل مثيرة في فيديوهات "عنتيل مصر" مع 16 سيدة

بأجرأ إطلالة.. نرمين ماهر تحول منصة إنستغرام إلى نار ملتهبة.. ومتابعون: "فين الهدوم"؟

بعد مشاهدهما الساخنة.. يسرا تنتقد عادل إمام وتشيد بجرأة "زنا المحارم"

بشورت ضيق.. ميرهان حسين تستعراض أردافها.. والجمهور يصطاد شيئاً غريباً في ظهرها المكشوف

فيديو رقص لطبيبة وممرضات داخل مستشفى بالسعودية يثير موجة جدل (شاهد)

في هجوم عكسي عنيف.. هيا الشعيبي مخاطبة مفرح الشقيقي : "إذلف بعيد يالاه" (صور)

أيتن عامر تستعرض مفاتنها في أحدث ظهور وتثير جنون المتابعين.. شاهد

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وعلقت مي على الصور قائلة: "الذكرى العاشرة لعيد زواجنا حبيبي.. زوجي وصديقي المفضل.. شكرا لكونك زوجا رائعا.. شكرا لأنك ملأت قلبي حباً.. أحب أن أعيش الحياة بجانبك.. وأصنع ذكريات معك في السنوات القادمة".

وانهالت عليها التهاني والمباركات من زملائها في الفن بينهم أحمد زاهر وإدوارد وهند صبري وروجينا والكثير من جمهورها، متمنين لها السعادة والنجاح، كما انتقدها بعض متابعيها: "بس ليه الأوفر في الصور.. عيب ع فكرة مش كل حاجة ننزلها لازم نحترم خصوصياتنا شوية".

وقالت الفنانة مي عمر في وقت سابق إنها تعرضت للكثير من الانتقادات والاتهامات لمجرد أنها زوجة المخرج محمد سامي رغم أنها قدمت أعمالا لا علاقه لها به، مؤكدة أنها تحاول الانفصال عنه فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف.

وهذا ما دفعها للتقليل من ظهورها بالأعمال الفنية، مؤكدة أن وجود زوج وزوجة يعملان في الوسط الفني يتطلب منهما مجهودات مضاعفة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة في رعاية أولادهما.

وكانت الفنانة المصرية قد أحدثت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حقيبتها التي ظهرت بها في إطلالتها التي نشرتها عبر إنستغرام.

وظهرت مي عمر، بإطلالة جذابة ومختلفة عما اعتاده منها جمهورها، فكانت مرتدية بنطالًا من الجينز ضيق للغاية باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه قميصًا باللون الأبيض، وحملت الحقيبة اللون الأسود ومطعمة بإكسسوارات ثمينة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام